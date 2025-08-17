Terence Stamp: Muere el actor británico a los 87 años

El mundo del cine se encuentra de luto este fin de semana, pues el medio inglés Reuters confirmó la muerte de Terence Stamp, escritor y actor británico que dio vida al archienemigo de Superman, el General Zod.

La noticia fue compartida este domingo 17 de agosto por la familia del actor, quienes solicitaron al público privacidad en este momento de duelo y afirmaron que el legado que Stamp dejó en este plano seguirá siendo recordado por miles de fanáticos.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia para Reuters. No obstante, no se precisó la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Terence Stamp?

Nacido en East End de Londres, Reino Unido, el 22 de julio de 1938, Stamp ganó fama y popularidad rápidamente durante la década de 1960 por su buena apariencia y su impoluta forma de vestir, convirtiéndose en un referente del movimiento cultural Swinging London.

Testigo viviente de la Segunda Guerra Mundial, Stamp dejó sus estudios para trabajar en la publicidad, donde posteriormente obtuvo una beca en la "Academia de Arte Dramático Webber Douglas", iniciando así su formación como actor profesional.

MF