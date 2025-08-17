“Llévame”: el eco del amor y la nostalgia

La magia del clown llega a Tapalpa: el unipersonal “Llévame”, de la compañía Claunódromo, se presentará el sábado 23 de agosto en la Plaza Principal. La función forma parte del programa Escena en Tránsito, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y será completamente gratuita.

Un viaje entre risas, ternura y nostalgia espera al público a las 17:00 horas, en el corazón del pueblo (Allende 71, Centro). Una oportunidad para disfrutar del teatro de una forma íntima, original y profundamente emotiva.

“Llévame” es un espectáculo que combina la tradición del clown con la poesía visual y la creatividad escénica. La obra narra la historia de un solitario chatarrero inventor que, montado en su carromato, emprende un viaje íntimo para revivir la memoria de un amor perdido. A través de ingeniosos inventos y máquinas construidas por él mismo, el protagonista da vida a un universo onírico donde los recuerdos de esa relación imposible se materializan y se convierten en protagonistas de su propio teatro mecánico.

El montaje está dirigido por Michel Alzaga y protagonizado por Manuel Ariga, quien interpreta al chatarrero con un enfoque que mezcla ternura, humor y sensibilidad. Cada gesto del actor, cada invención que aparece en escena, y la interacción con los objetos del carromato, permiten al público sumergirse en un relato que explora emociones universales como la nostalgia, la resiliencia emocional y la capacidad de la imaginación para transformar la realidad.

La obra ha recibido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, participando en festivales en Polonia y Colombia, lo que demuestra su calidad artística y el impacto de su propuesta escénica. Esta experiencia teatral se distingue por su capacidad de combinar elementos del clown clásico con una narrativa poética y visual, logrando conectar con espectadores de distintas edades y sensibilidades.

“Llévame” invita al público a reflexionar sobre la memoria, el amor perdido y la manera en que los recuerdos pueden ser reconstruidos a través de la creatividad. La chatarra se convierte en poesía, y los inventos en puentes hacia el pasado, generando una atmósfera que mezcla lo real y lo imaginario, lo cotidiano y lo fantástico. Cada escena transmite la idea de que aquello que se pierde en la vida puede reencontrarse en los sueños y en la capacidad de reinventar nuestra propia historia.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que combina humor, poesía y la fuerza expresiva del clown, confirmando que la creatividad y el arte escénico tienen el poder de transformar lo cotidiano en momentos inolvidables. “Llévame” es, en definitiva, un recordatorio de que los recuerdos y los sueños pueden construirse, inventarse y celebrarse a través del teatro.

Espectáculo de clown

El show de “Llévame” se presentará el sábado 23 de agosto en la Plaza Principal de Tapalpa, a las 17:00 horas.