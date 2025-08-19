El próximo 23 de agosto a las 19:30 horas, la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas presentará la Gala de Ópera con el Mexico Opera Studio, en colaboración con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba y la Orquesta Solistas de América, bajo la batuta del maestro Alejandro Miyaki.

El concierto reunirá a dos de las orquestas más destacadas de la región y contará con la participación de jóvenes cantantes de nivel internacional: la soprano Fernanda Allande, la mezzosoprano Itzeli Jáuregui, el tenor Eduardo Niave y el barítono Carlos Reynoso, todos egresados del México Opera Studio y con trayectoria en escenarios europeos.

Para Miyaki, originario de Saltillo, este concierto significa un reto y un privilegio, pues es la primera ocasión que ambas orquestas comparten escenario. “Es un lujo poder hacer esta colaboración entre la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, la Orquesta de las Américas, el México Opera Studio y el Conjunto Santander”, explicó en entrevista con EL INFORMADOR.

Sobre el proceso, adelantó que el encuentro entre los músicos ocurrirá poco antes del concierto. “Cada quien está ensayando por su cuenta, pero yo empiezo los ensayos hasta esta semana, igual con los cantantes”, señaló.

Aunque reconoce que será un reto, asegura que la experiencia lo entusiasma. “Creo que va a ser muy interesante porque son dos agrupaciones con gente muy talentosa y capaz. Entonces es un lujo para mí poder dirigir a ambas orquestas. La Higinio Ruvalcaba tiene jóvenes con gran proyección, mientras que la Orquesta de las Américas reúne a músicos de toda Latinoamérica. Poder tener a músicos de tanto nivel es muy gratificante y acompañar a los cantantes es un placer”.

Un recorrido por la tradición operística

El repertorio promete un viaje por algunos de los pasajes más célebres de la ópera. Se escucharán obras de compositores italianos como Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini, así como piezas del repertorio francés con Jules Massenet y Georges Bizet.

Entre las arias y ensambles destacados figuran fragmentos de “Los pescadores de perlas” y el icónico “Nessun dorma” de Turandot. Miyaki explicó que la selección busca resaltar las virtudes de cada intérprete. “Tratamos de hacer un programa en donde cada uno pueda mostrar sus cualidades técnicas, interpretativas y vocales. Son cantantes con gran experiencia internacional y será un deleite para el público”.

La pasión por la dirección

El maestro Miyaki, egresado con mención honorífica de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, recordó que su vocación nació desde muy joven. “Decidí dedicarme a la música cuando entré a la carrera de piano, tenía 13 años. Ahí me empezó a llamar la atención la ópera y la dirección. Son ya unos 20 años en la música y alrededor de 10 en la dirección. Ha sido un proceso de descubrimiento en cada etapa”, compartió.

A lo largo de su carrera se ha presentado en festivales y concursos en México y en países como Chile, Cuba, Ecuador y Estados Unidos, consolidando un perfil que hoy lo coloca frente a uno de los ensambles más importantes de la escena mexicana.

El papel del Conjunto Santander

Miyaki también destacó el valor que tiene el escenario que albergará la gala. “Definitivamente el Conjunto Santander es de los teatros más importantes del país. Han hecho eventos no sólo de ópera, sino de teatro, conciertos sinfónicos y espectáculos de gran nivel. Es un lujo presentarnos en la Sala Plácido Domingo”, afirmó.

El director subrayó que el recinto destaca por su diseño, capacidad técnica y acústica. “El teatro es realmente especial en cuanto a la arquitectura y la calidad de sus instalaciones. El Conjunto Santander es, sin duda, un teatro de primer nivel”.

Los boletos están disponibles en taquillas y en el sitio web del recinto, con precios que van de 350 a 700 pesos.

Una noche inolvidable

Gala de Ópera, con el Mexico Opera Studio, el 23 de agosto, a las 19:30 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba y la Orquesta Solistas de América, bajo la batuta de Alejandro Miyaki.

Programa con arias y oberturas

“El Barbero de Sevilla” y “La Cenerentola” - Rossini.

“Nabucco”, “Un ballo in maschera” y “La forza del destino” - Verdi.

“Los pescadores de perlas” y “Carmen” - Bizet.

“Thaïs” - Massenet.

“Hamlet” - Thomas.

“Tosca”, “Turandot” y “Manon Lescaut” - Puccini.

“Cavalleria Rusticana” - Mascagni.

Talento operístico

Fernanda Allande, soprano: lirismo y emotividad en cada nota.

Itzeli Jáuregui, mezzosoprano: voz cálida y poderosa presencia escénica.

Eduardo Niave, tenor: gran proyección y timbre luminoso.

Carlos Reynoso, barítono: energía y carisma en cada interpretación.

