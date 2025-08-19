Todo está listo para la inauguración de “De Juchitán al Universo. Obra de Francisco Toledo”, una exposición que reúne 70 piezas para celebrar la creatividad y fuerza gráfica de uno de los artistas mexicanos más influyentes de los siglos XX y XXI. La cita es el próximo jueves 4 de septiembre a las 19:00 horas, en el Museo de la Ciudad.

La obra de Francisco Toledo (1940-2019) dejó huella no sólo por su originalidad y virtuosismo, sino también por su compromiso con la cultura y la sociedad. Pintor, dibujante, muralista, activista y filántropo, Toledo se convirtió en una voz imprescindible en la defensa de los derechos humanos y las lenguas indígenas. Hoy, sus piezas forman parte de colecciones en todo el mundo y su legado sigue marcando la historia del arte mexicano.

La muestra, titulada también “Toledo, la exposición”, es posible gracias al trabajo conjunto con Black Coffee Gallery y el Museo Internacional de Arte (MInArt), con curaduría de Alberto Ramos y Maythé Loza. El recorrido se despliega en cinco salas del Museo de la Ciudad -Siglo XIX, Capuchinas, Guadalajara, Mariachi y Barragán-, y permanecerá abierta al público de septiembre a noviembre de 2025.

“Francisco Toledo fue un verdadero maestro de la gráfica. Con técnicas como la litografía, la xilografía, el aguafuerte o la punta seca, llevó al papel a convertirse en un espacio donde aparecían bestiarios fantásticos, criaturas híbridas y personajes míticos con una fuerza inigualable”, comparten los curadores.

Más que una exposición, esta es una invitación a mirar de cerca la obra de un artista que exploró la identidad, la tradición y la vida contemporánea con una mirada única.

Inauguración

Apertura de la muestra “De Juchitán al Universo. Obra de Francisco Toledo”, jueves 4 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Museo de la Ciudad.

CT