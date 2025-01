Maribel Guardia tiene pleito con su nuera y emprende acciones legales contra ella

Maribel Guardia decidió tomar acciones legales contra su nuera, Imelda Garza, en lo que ella mismo describió como un acto necesario para salvaguardar la integridad de su nieto.

Mediante un breve comunicado difundido en redes sociales, la actriz reveló que denunció a la madre de su nieto ante las autoridades, y aunque no dio a conocer los motivos, aseguró que su único interés es ver por el bienestar del pequeño.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen", escribió.

Las declaraciones de la costarricense aparecen tan solo minutos después de que comenzaran a circular rumores de un fuerte altercado entre ambas artistas. El pleito, según publicó la influencer Chamonic, habría ocurrido esta misma tarde a las afueras del colegio del menor, donde Imelda se apareció con policías y acusó a Maribel de intentar llevarse al niño.

"Imelda gritaba y acusaba a Maribel de querer robarle a su hijo. Incluso, la nuera llegó con policías de investigación a Colegio del niño (y) haciendo videos para decir: 'me lo quiere robar'".

La relación entre la joven y la costarricense ha estado rodeada de polémica desde hace meses. En varias ocasiones se ha dicho que Maribel se distanció de Imelda ya que no está tan de acuerdo en cómo se ha manejado tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Para hacer las cosas mucho más tensas, meses atrás, la madre de Imelda lanzó fuertes críticas contra la cantante en las que dejaba claro que no la quería cerca del pequeño.

Otras versiones indican que Garza habría desarrollado problemas de adicciones, algo que tendría sumamente preocupada a Maribel.

Por su parte, Imelda ya respondió a la denuncia; en un comentario que le hizo a uno de sus seguidores afirmó que su nuera busca impedir que ella se mude sola con su hijo, aunque no se han dado más detalles.

Cabe mencionar que, desde la muerte de Julián, tanto Imelda como su hijo continuaron viviendo en casa de la famosa y presumían de tener una excelente relación.

Imelda Garza responde a la denuncia de Maribel Guardia

El nombre de Imelda Garza se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que se diera a conocer la denuncia que su famosa suegra, Maribel Guardia, interpuso en su contra.

Tras esta noticia, Imelda rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para responder a Maribel Guardia.

En un primer mensaje que compartió en sus historias de Instagram, la joven cantante compartió una frase que decía: "Caras vemos, corazones no sabemos", dejando ver su decepción.

Posteriormente, publicó un segundo mensaje en el que no sólo se dijo sumamente triste por la situación que está viviendo; también arremetió en contra de la actriz tachándola de ser una persona mala.

"(Llevamos) Horas llorando. Estamos destrozados, no hemos ni comido. ¿No que mucho amor? Ni siquiera vino a dar la cara. Nunca pensé conocer a una persona tan mala", escribió.

Garza también reveló que el motivo detrás de la denuncia de Maribel es impedir que ella y su hijo se muden a vivir solos. A una usuaria que la acusó de ser malagradecida le contestó: "Es injusto que me quiera quitar lo único que tengo, ella ya tuvo su oportunidad".

Por su parte, la también conductora ha puesto la situación en manos de las autoridades y de Dios: "Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente".