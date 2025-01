La actriz Maribel Guardia, se encuentra en medio de una fuerte polémica, luego de dar a conocer que demandó a su nuera, Imelda Garza Tuñón, para salvaguardar la integridad de su nieto José Julián de 7 años.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen", escribió.

Aunado a ello, este 22 de enero, Imelda Garza declaró al programa matutino "De primera mano" que su hijo había sido entregado a la costarricense sin que a ella le notificaran de qué la estaban acusando. Además de asegurar que el motivo de la batalla legal que inició su suegra fue porque hace unos días dejaron de vivir en la misma casa.

Garza mencionó que la actriz se había enojado con ella desde hace tiempo, luego de revelarle que su esposo, el abogado Marco Chacón, le era infiel con una de sus alumnas de la universidad en la que imparte clases.

¿Quién es Marco Chacón?

El esposo de Maribel Guardia, a pesar de mantener en bajo perfil su matrimonio con la actriz de 65 años, se sabe que es un abogado especializado en el ámbito del entretenimiento y propiedad intelectual.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn tienen un doctorado en derecho con especialidad en derechos de autor y marcas patentes.

En el año 2000 fundó su firma de abogados llamada Propiedad Intelectual Abogados, la cual continúa operando en la actualidad, asimismo desde el 2010 se desempeña como profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Anáhuac.

Chacón se casó con la actriz en el 2010, después de una larga relación que iniciaron más de 10 años atrás, pues ellos se conocieron meses después del divorcio de la costarricense con el cantante Joan Sebastian en 1996.

MF