Gustavo Adolfo Infante "le manda besos" al podcast "La Cotorrisa"

El reciente episodio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que involucró a Susana Zabaleta, su pareja Ricardo Pérez y la prensa, continúa generando reacciones. En esta ocasión, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante decidió pronunciarse sobre los comentarios que surgieron en el pódcast La Cotorrisa.

El caos en el aeropuerto

Zabaleta arribó a la capital acompañada de Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa. Durante el recibimiento de reporteros, el desorden y la insistencia en las preguntas ocasionaron que la actriz y cantante tropezara. Ante la situación, Pérez no ocultó su molestia y señaló:

“Viene a buscar un chisme, no le van a preguntar ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar ‘¿cómo le ha ido?’. Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”.

Mientras la artista intentaba mantener la calma, el momento fue retomado por diversos espacios de espectáculos, como Ventaneando, donde se analizó su reacción.

Lo que contaron en La Cotorrisa

Días más tarde, tanto Ricardo como Slobotzky relataron lo sucedido en su pódcast con el humor que los caracteriza. Pérez reconoció que perdió la paciencia y expresó:

“Hoy sí perdí la paciencia con los medios, se maman. Estaban todas las cajitas de colores, saludos a Gustavo Adolfo Infante (...) pero cuando vean el video saludos besos en tu frente”.

A lo que Slobotzky agregó en tono de burla:

“Salió de la coladera, era cruzar la calle... como ninjas”.

El propio Pérez complementó:

“Hay un punto en que sientes que te están asaltando, nada más le agarré la mano, te empiezan a perseguir, te van pisando. Susana les empieza a contestar en automático, seguimos y hay un punto donde la pisan, se tropiezan y me emputo”.

Finalmente, los comediantes cerraron su narración con otra alusión al periodista: “Besos a Gustavo que sí me cae bien”.

La reacción de Gustavo Adolfo Infante

El 11 de agosto, a través de su canal de YouTube, Infante contestó a los comediantes sin entrar en conflicto y con un aire de cordialidad:

“Yo creo que Slobotzky y Ricardo merecen que se les responda: yo también les mando un beso en su frente a los dos par de talentosos porque dijeron algo muy cañón: ‘No le debemos nada a la prensa’. Tienen la boca llena de razón (…) yo los vi en Auditorio Nacional y son jóvenes, tienen derecho a muchas cosas”.

Posteriormente, llamó a la conciliación y resaltó que su intención no es enemistarse con ellos:

“Yo creo que deben tener una mejor reacción con los medios de comunicación tradicionales, no soy su enemigo, les mando un abrazo. A veces uno se calienta, dice cosas, no es personal, son un par de fregones, son dinamita, entonces los agarro de sus orejas, uno en su frente y otro en su pelona”.

Con este mensaje, el conductor buscó dar por concluida la polémica, aunque el debate sobre la relación entre figuras públicas y medios de comunicación sigue presente en redes sociales.

