La trágica explosión de una pipa de gas ocurrida bajo el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, continúa dejando historias que estremecen. Una de ellas es la de Kevin Díaz, de 19 años, quien logró enviar un mensaje de voz a su madre antes de ser trasladado de emergencia al hospital.

En medio del caos, Kevin utilizó WhatsApp para contactar a su madre, María Coral Montes de Oca, y advertirle de lo sucedido. Con voz entrecortada alcanzó a decir:

“Mamá, ayúdame. Chocaron. Explotó algo. Estoy todo quemado. Estoy todo quemado, mamá. Estamos aquí por los puentes de Santa Marta. Los amo mucho, familia. Con mucho cuidado, cuídense mucho”.

El joven se encontraba cerca de la Calzada Ignacio Zaragoza cuando se registró el siniestro, que afectó a múltiples automóviles, un camión de pasajeros y varios negocios de la zona.

Su traslado a hospitales

Personal de emergencias auxilió a Kevin y lo llevó primero al Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa. Más tarde fue trasladado al Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en Tlalpan, para recibir atención especializada por la gravedad de sus quemaduras.

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud capitalina, emitido a las 23:10 horas del jueves 11 de septiembre, el joven permanece internado en estado crítico.

La reacción de su madre

La madre de Kevin relató que, al recibir el audio, notó un tono diferente en la voz de su hijo y pensó en un accidente vehicular, sin dimensionar la magnitud de la emergencia. Sus palabras finales “Los amo mucho, familia” fueron interpretadas como una despedida en caso de no volver a comunicarse.

Mientras tanto, la familia espera con incertidumbre avances en su recuperación.

La tragedia en cifras y las investigaciones

El incendio derivado de la volcadura de la pipa generó pánico entre peatones y automovilistas que intentaban ponerse a salvo. Hasta ahora, las autoridades de la Ciudad de México han confirmado nueve personas fallecidas y 55 hospitalizadas, la mayoría con quemaduras severas.

La Fiscalía General de Justicia capitalina, encabezada por Bertha María Alcalde Luján, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a que la unidad circulaba a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado el accidente.

BB