Fotos Polaroid con famosos: así puedes hacer la tuya

Las redes sociales se han inundado con una nueva tendencia: fotos de fans con sus celebridades favoritas que imitan la estética de Polaroid, hechas mediante inteligencia artificial (IA).

Como la mayoría de las tendencias, es difícil saber su origen. Sin embargo, entender por qué ha ganado popularidad entre los internautas es fácil, pues los resultados son comparables a los de una foto real: con color y luminosidad consistentes, proporción adecuada entre los personajes de la imagen y la conservación de sus rasgos faciales, incluso si cambian de posición respecto a la foto que sirvió de modelo.

Hasta hace poco, los entusiastas de las herramientas de inteligencia artificial debían conformarse con ilustraciones, inexactitudes en los rostros o errores como tres manos o piernas incompletas. Sin embargo, en agosto pasado, llegó Nano Banana, una tecnología desarrollada por Google e integrada en su modelo Gemini 2.5 Flash Image. Los resultados ahora son tan realistas que pueden engañar a más de uno.

Además, el uso de Gemini 2.5 Flash es gratuito; solo es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google. El sistema ofrece resultados en segundos y funciona mediante descripciones claras de lo que se quiere obtener con la imagen, por lo que no se necesitan conocimientos previos en edición fotográfica.

Para lograr una de estas fotografías, en teoría, un usuario solo necesitaría subir a la plataforma una fotografía suya y otra de su famoso favorito. Luego, podría pedirle a Gemini que los incluya a ambos en un ambiente determinado. Sin embargo, debido a los lineamientos de Google sobre privacidad y uso ético de la IA, muchas veces la petición puede ser rechazada.

Es por eso que se han compartido prompts (indicaciones) de eficacia probada, lo que permite obtener resultados consistentes, como esa imagen tipo Polaroid con cortinas blancas de fondo.

Para hacer la tuya, puedes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Gemini o ingresar a su sitio web e iniciar sesión con tu cuenta de Google. Agregar dos fotografías, una propia y otra de la celebridad. Lo mejor es que sean fotografías de buena calidad y de al menos medio cuerpo. Uno de los prompts más difundidos es este: "Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that person hugging me." Presiona la flecha azul y espera el resultado.

Es probable que se necesiten varios intentos. Además, otras herramientas como Grok también tienen la capacidad de modificar imágenes. ¡Prueba hasta dar con la que más te guste!

