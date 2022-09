El pasado 29 de agosto Mariana Rodríguez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciaron que estaban esperando a su primer bebé. Con un par de imágenes del ultrasonido fue como dieron la noticia a sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales la pimera dama ha compartido su día a día y hace algunos días publicó una imagen luciendo su pancita de embarazada.

INSTAGRAM / marianardzcantu

La publicación recibió mas de 200 mil "me gusta" así como cientos de comentarios.

Aunque la pareja no ha revelado el sexo del bebé, la influencer señaló que tiene 11 semanas y dos días de embarazo.

"Hoy nos tocó ver a bebe, ya mide de 11 semanas y 2 días y no dejó de bailar y saludarnos", escribió en una publicación en Instagram.

Serán papás

"Bebé en camino" fue como Mariana Rodrígu anunció que está embarazada.

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3.Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", escribió para dar la feliz noticia.

JB