María León cambia letra del Himno Nacional y la tunden en redes (VIDEO)

María León fue la elegida para cantar el Himno Nacional mexicano durante un partido de beisbol. No obstante, una estrofa mal cantada le valió el desagrado del público.

Todo surgió momentos antes del segundo partido de la Mexico City Series del beisbol de Las Grandes Ligas, que lo disputarían los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, y de la emoción que se sentía en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México, todo cambió en un momento.

La ganadora de los realities ‘Mira quién baila’ y ‘Quién es la máscara’, al momento de hacer los honores patrios se confundió en la primera estrofa, pues cantó "un soldado de Dios se escribió", cuando la letra original es "por el dedo de Dios se escribió".

“María León”:

Porque se equivocó entonando el himno nacional mexicano. pic.twitter.com/FEe3eiDD4r — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 30, 2023

En los videos que circulan en las redes sociales, se puede apreciar cómo la afición que se dio cita en el recinto deportivo no perdonó el error de la también bailarina, por lo que se escuchó un sonoro desapruebo.

Al respecto, María León pidió una disculpa a través de redes sociales.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa".

FS