María Gonllegos: Pasión por el cine

Originaria de Tepatitlán, Jalisco, María Gonllegos desde muy pequeña tuvo inclinación por la carrera artística. Fue Nuestra Belleza Jalisco en 2007, además, también participó en concursos de belleza internacionales como Miss Continente Americano 2008, donde obtuvo el triunfo, y un año después comenzó su andar en la actuación.

Su formación la inició en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y en talleres de la mano de los maestros Luis Mandoki, Fernando Piernas y Kennedy Brown, entre otros. Ha participado en diferentes proyectos de cine, series, teleseries y teatro que han formado su carrera artística.

En proyectos cinematográficos ha participado en cintas como: “Josefina”, “De amores fugaces y pasiones eternas”, “De mujer a mujer”, “Veinteañera divorciada y fantástica” y la más reciente; “Presencias”, del director Luis Mandoki.

En Teatro ha sido dirigida por Antonio Castro, Benjamín Cann, René Pereyra, Alonso Íñiguez, el propio Luis Mandoki, entre otros.

“A mí me apasiona mucho el cine, las series también me gustan mucho, pero hay algo en él que me apasiona. Sé que a veces es más complejo, pero creo que es una manera más directa de contar historias desde otro lugar. La narración cinematográfica es diferente a una serie y eso me gusta mucho”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Además, resalta que en el universo fílmico, se tiene más oportunidad de trabajar a profundidad, “porque en una serie los tiempos son más rápidos, las producciones necesitan que todo tenga un tiempo (determinado) también en el cine, pero el nivel de trabajo es completamente distinto y eso hace que trabajes más en tu profundidad actoral”.

Señala que en 2008 siendo Miss Continente Americano comenzó incursionar en la actuación, quedándose sorprendida porque no había imaginado que tendría las aptitudes para este oficio.

“Después de estar en el CEA tuve muchas dudas de si quería estar en las telenovelas, comencé a investigar por fuera y apareció un taller de Luis Mandoki, acaba de ver la cinta ‘Voces inocentes’ que para mí fue una gran película y me dije, ‘de él quiero aprender’ y fue donde me apasioné más de la actuación”.

Resalta que a través de las películas se revela la condición humana: “A través de ellas tú puedes ver cómo se vivía hace 30 o 40 años y los temas que se desarrollaban en ese entonces. Como artista siempre buscas dejar huella y creo que para mí, en este momento de mi vida, es muy importante dejar huella. Sabemos que ahora hay muchos temas que se están viviendo en cuestión de la mujer, de la inclusión y de muchas cosas que marcan un cambio en la historia y que a través del cine puedes ver y eso es lo que me parece muy interesante”.

La actriz está próxima a estrenar nuevos proyectos de actuación en lo que resta del 2023, esperando tener más oportunidades en el cine que, como lo refrenda, es el espacio donde más aprende y donde más le gusta estar.

Cabe señalar que ha desarrollado personajes antagónicos, fuertes, decididos y aguerridos, por lo que siempre está expectante de las nuevas sorpresas que le depare la actuación.

Su paso por la televisión

“Desaparecida” (2020).

“La reina soy yo” (2019).

“La bandida” (2019).

“La querida del centauro” (2016).

“Blue Demon” (2016).

“La mujer del vendaval” (2013).

“Por ella soy Eva” (2012).

“Ni contigo ni sin ti” (2011).

“Como dice el dicho” (2011).