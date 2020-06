María Fernanda García, entre el drama y la comedia

Este lunes 15 de junio en punto de las 21:30 horas, dará inició el remake de “Rubí”, protagonizado por Camila Sodi, proyecto que forma parte del concepto “Fábrica de sueños” de Televisa. El melodrama, que es de 26 capítulos, ya se había estrenado en Estados Unidos a través de Univisión.

Y la actriz María Fernanda García forma parte del elenco de la historia, interpreta a “Rosa Emilia”, la madre de “Maribel” (Kimberly Dos Ramos). En entrevista, la también comediante habla de ser parte de este melodrama que se cuenta ahora desde la perspectiva de esta icónica villana de las telenovelas en México.

“En Estados Unidos fue un exitazo y cómo no, es una historia bien contada. Leonardo Padrón es el autor de esta adaptación en especial, de la gran historia de Yolanda Vargas Dulché, un clásico de las novelas mexicanas que es ‘Rubí’. Y esta historia en particular es la versión desde el punto de vista de la misma ‘Rubí’ y eso la hace muy interesante”, cuenta María Fernanda al detallar que, desde su perspectiva, dicho rol ahora sí tiene la oportunidad de defenderse un poco más.

“‘Rubí’ no tiene corazón, pero ¿cuántos hombres también no lo tienen? O sea, su ambición sí es mucho más grande incluso que el amor que siente por el hombre que quiere, pero también así hay muchos hombres. Entonces, esto es como la venganza de Moctezuma, (ahora) la venganza de las mujeres”. Reitera María Fernanda que el público podrá tener la reflexión de que usar a la gente es un acto ruin, “el mensaje que tiene la historia es que no hagas ese tipo de daño, no destruyas familias, que el villano sea el otro está bien, pero que tú le ayudes no está tan padre”.

Sobre cómo construyó a su personaje, dice que tomó como referencia el caso de su hija “Maribel”, quien tiene una pierna amputada por un accidente. “Para hacer el personaje hice la biografía de ‘Rosa Emilia’ sobre el accidente, esto lo hice con el director Pepe Castro, me sentí muy cómoda trabajando con él. Entonces, hicimos un análisis y entre los dos construimos un personaje bastante interesante y complejo, de emociones muy encontradas, que sí tiene una toma de conciencia y cambia, eso es muy interesante, ya lo van a ver”. Recuerda María Fernanda que anteriormente también fue parte del elenco de esta historia que hizo Bárbara Mori en el 2004.

Mucho trabajo

María Fernanda recién terminó “Como tú no hay 2”, comedia protagonizada por Adrián Uribe que finalizó el pasado viernes 5 de junio, ahí interpretó a una pastora que hizo su propia congregación. “Disfruté mucho hacer ese personaje, me encantó, se me hizo muy padre”.

Dice la actriz que el público podrá ver su versatilidad en la comedia y el drama, pues en “Como tú no hay 2” ofrece una perspectiva muy distinta de lo que es interpretar a “Rosa Emilia”, una mujer con culpa, “será muy favorable para mi carrera que me vean en esas dos facetas”.

JL