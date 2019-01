Marcos Menchaca, con la música en el corazón

El cantautor originario de Monclova, Coahuila, pero radicado en Monterrey, Marcos Menchaca, se presentará en concierto este 10 de febrero en el Teatro Diana a las 18:00 horas, con boletos que van de los $150 a los $500 pesos. El músico de 20 años estará ofreciendo sus éxitos “Cada vez más”, “Quién dice” y “Viernes 13”, así como un show que promete divertir al público asistente.

En entrevista, Marcos adelanta que ya se encuentra en la realización de lo que será su primer disco de estudio. “Por el momento estoy trabajando en mi nuevo álbum, estoy trabajando con un productor que se llama Josué Alaníz. Digamos que estoy preparando la sopa para que la pruebe la gente, porque es muy especial este disco ya que es el primero, es como un reto de superar lo que he sacado, un reto de sentirme bien como artista y como persona”.

El disco estará hecho de dos partes, el lado A se llamará “Cada vez más feliz” y el lado B “Cada vez más triste”. “Las canciones felices son de amor, románticas, y las tristes son de despecho”. Marcos señala que Josué Alaníz, su productor, también es cantante y por eso encuentra una especial conexión con el proyecto que están haciendo. “En comparación de otros productores con los que he trabajado, con él me siento bien, me siento seguro, puedo comentar lo que me parezca o lo que no y me identifico súper bien”.

Aunque aún no tiene la fecha definida de estreno del álbum, espera sacar primero el lado A y después el lado B sin dejar pasar mucho tiempo en el intermedio. También está por definir cuál será su primer sencillo. “Aún sigo trabajando en el disco, pero saldrá este año. Quiero sacar primero el feliz, porque así comienza todo cuando te enamoras, y después sacar las canciones tristes. Las letras de las canciones son totalmente mías, Josué es el director general del álbum y siento que los temas serán aun más reales porque se va a trabajar con muchos músicos, el proyecto está agarrando más sabor, más orgánico, como lo quiero yo”.