Marc Clotet, enamorado de México

Marc Clotet es un actor ibérico con una trayectoria que no deja de llamar la atención, y a lo largo de los años ha sobresalido por sus diferentes papeles. Actualmente se encuentra en México interpretando al abogado “Adrián Carvallo”, en la segunda temporada de “Amar sin ley”, que se transmite en el canal Las Estrellas de Televisa.

Es precisamente de su momento actual y de sus inicios de lo que hablamos en primera instancia con Marc, quien reveló un poco sobre su vida antes de salir a cuadro: “La verdad es que desde niño tuve contacto con mi faceta actoral, con un papel pequeño cuando tenía alrededor de 13 años. Después, estudié dirección y administración de empresas, además de un ‘MDA’ en Florida. Mi primer trabajo fue en mercadotecnia, como jefe de producto de una marca de belleza en Madrid”.

Pero ese no era el camino que Clotet quería para su vida, pues le apasiona la actuación, por lo que decidió comenzar de cero: “Decidí ir a Nueva York a estudiar actuación y me funcionó, pues cuando regresé logré hacer una serie en Barcelona, luego en Madrid, después en filmes y, en resumen, no he parado de hacer lo que más me gusta desde hace 12 años”.

En ese lapso, su carrera de actuación ha sido demandante, por lo que Marc ha pasado por varios personajes, pero hay uno que sobresale por su complejidad: “Mi papel más difícil fue sin duda el de ‘Diego Padilla’, en la película ‘El jugador de ajedrez’. Es una cinta que rodé hace dos años en Budapest (Hungría), y trata de un jugador de ajedrez que se ve sorprendido por la Guerra Civil Española y luego por la Segunda Guerra Mundial; es detenido por los nazis (el personaje) y pasa cuatro años en prisión. Fue demandante contar esa historia, pues tuve que perder 10 kilos de peso, y emocionalmente fue un viaje extraordinario. Muy duro, pero muy bonito. Sin dudarlo, mi mayor reto, que además ganó como Mejor película y yo como Mejor actor en el Festival de Houston, además de otros reconocimientos”.

Nuevos consumidores, nuevos desafíos

Las plataformas digitales de contenidos han jugado un gran papel para catapultar la carrera de Marc, quien considera que ese tipo de medios de consumo está aquí para quedarse. “Las plataformas de contenido, como Netflix, son revolucionarias. Cambiaron la manera de consumir entretenimiento; ahora la gente puede ver su serie favorita a la hora que quiera (on demand), sin estar atenta a un horario predefinido. Además el alcance es mundial y esto beneficia la competencia, pues se producen cada vez mejores contenidos”.

Pese a esta revolución, Marc es un amante de la “vieja escuela”, además expresa sus preferencias en consumo de entretenimiento. “Disfruto mucho ir al cine, me considero un amante de él; estar ahí dos o dos horas y media sin nada más en el mundo que una sala es increíble, pero también veo las ventajas de permanecer en casa y ver buen entretenimiento. Pero nada le gana, para mí, al teatro, sobre todo hacerlo. Amo el teatro, pocas sensaciones como subirse a ‘las tablas’. Amo el calor y la reacción del público, pero para mí la esencia es la misma: interpretar un personaje que se note que vive el aquí y el ahora como la primera vez, por eso podría decir que me encanta hacer todo (teatro, cine y televisión). No puedo decidir entre una y otra, es como preguntar si quieres más a mamá o a papá”.

Un romance absoluto

Lo suyo es el cariño. Y es que actualmente se encuentra enamorado de México, pues es en nuestro país donde encarna a “Adrián Carvallo” en el melodrama “Amar sin ley”. Marc se dice contento por haber llegado a estas latitudes.

“Desde que llegué, todo mundo me ha abierto los brazos y yo soy un agradecido, además, estoy enamorado del país, de su gente, la comida... y ya lo considero (a México) como mi segunda casa. Ha sido excelente trabajar en ‘Amar sin ley’, una serie con tanta audiencia y con tanto éxito. Me ha tocado viajar por varias ciudades de Estados Unidos, pero también el honor de trabajar con grandes actores, como: Julián Gil, Ana Brenda Contreras y Altaír Jarabo”, entre otros.

El próximo verano se estrena “Caribe Mix”, el más reciente trabajo de Marc en el cine. “Es mi primera gran comedia; la grabamos en República Dominicana junto a grandes actores españoles. Tengo muchas ganas de ver la reacción del público, porque nosotros nos divertimos mucho filmándola. Solo puedo adelantar que disfrutarán de amor y aventura, con toques de comedia”.