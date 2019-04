Marlene Favela, en líos “Por amar sin ley”

La actriz Marlene Favela aceptó la invitación de Alberto “El Güero” Castro de hacer una participación especial en uno de los casos de la segunda temporada de la serie de televisión “Por amar sin ley”, que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las Estrellas. De hecho, este viernes 29 de marzo, su personaje “Mónica” se somete a un juicio por buscar venganza tras un incidente en el que su hijo queda parapléjico.

“La teleserie está muy interesante con casos de la vida real como lo es el mío, una mujer que vive la desgracia de que su hijo queda parapléjico a causa de una mala práctica médica. Entonces, ‘Mónica’ (el rol que interpreta) trata por todos los medios de hacer justicia, pero nadie le hace caso. Lo interesante de este papel es cómo se desenvuelve, porque manipula a un tercero, lo enamora, lo hace caer en sus redes para lograr su objetivo que es la venganza”, señala en entrevista, quien destaca que fue un placer regresar a trabajar en México, pues actualmente vive en Australia.

Además de trabajar de nuevo con Castro, fue para ella muy atractivo conectar con historias que sí suceden en la vida real. “Vemos a personajes reales, en este caso, no quiere decir que esta mujer sea mala, ella lo único que quiere es cobrar venganza, porque cualquier mujer haría lo que sea por su hijo, aunque no estoy diciendo que de ninguna manera tenemos que incitar a la violencia. Siempre he considerado que la violencia genera más violencia, pero sí es un llamado a los médicos y a nosotros como sociedad, a que en este país este tipo de casos no queden impunes”.

Ética e información

Marlene subraya que en muchos de estos casos, como el retratado en la serie, las personas no tienen dinero para recurrir a un buen abogado, “no pueden hacer mucho simplemente por miedo, la ignorancia o la desinformación. Entonces, mi trabajo y mi labor como actriz es llevar esta historia y de alguna manera hacer reflexionar, tomar conciencia si estamos cerca de algo similar, sí recurrir a las autoridades y llevar un seguimiento de esto”.

Para la actriz, ser observador te hace cómplice: “hay una frase que dice que, ‘el terror no es que los malos hagan cosas, sino que los buenos no hagan nada para detenerlo’. No hay que ser solo observadores en nuestra sociedad, hay que participar por el bien de todos, porque a lo mejor hoy le pasó a un desconocido, pero mañana puede que a nosotros nos toque”.

Cuestionada sobre seguir trabajando en México, destaca que con más de 20 proyectos en la televisión que la respaldan, siempre que haya una buena historia, ella con gusto regresará a nuestro país, siempre detrás de nuevos retos.

