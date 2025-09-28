Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 siguen este domingo 28 de septiembre con duelos que prometen emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguirlos EN VIVO a través de diferentes canales.A continuación te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el domingo 28 de septiembre de 2025.Este domingo 28 de septiembre están programados dos partidos correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2025.Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas, aunque los partidos de este día contarán con transmisión exclusiva por streaming. No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, domingo 28 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF