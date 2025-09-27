Sigue la actividad del futbol internacional y en México este sábado 27 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Atlas vs Necaxa | 17:00 horas | ViX Premium |

Puebla vs Chivas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Pachuca vs San Luis | 17:00 horas | Caliente TV |

Toluca vs Mazatlán | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Monterrey vs Santos | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

América vs Pumas | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlético Morelia vs Atlante | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Cancún FC vs CD Tapatío | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Dorados de Sinaloa vs Tampico Madero | 21:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs San Luis | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Getafe vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Real Madrid | 08:15 horas | SKY Sports |

Mallorca vs Alavés | 10:30 horas | SKY Sports |

Villarreal vs Athletic Club | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Juventus vs Atalanta | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Cagliari vs Inter Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs AS Monaco | 09:00 horas | Caliente TV |

Toulouse vs Nantes | 11:00 horas | Caliente TV |

PSG vs Auxerre | 13:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |

Mainz 05 vs Borussia Dortmund | 07:30 horas | SKY Sports |

St. Pauli vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | SKY Sports |

Heidenheim vs Augsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Ajax vs NAC Breda | 08:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Excelsior vs PSV Eindhoven | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Japón vs Egipto | 14:00 horas | Canal por confirmar |

Corea del Sur vs Ucrania | 14:00 horas | Canal por confirmar |

Paraguay vs Panamá | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Chile vs Nueva Zelanda | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 27 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Inter Miami CF | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New York RB vs New York City | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

DC United vs Philadelphia Union | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New England Revolution vs Atlanta United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Charlotte FC vs CF Montréal | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Chicago Fire vs Columbus Crew | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Nashville SC vs Houston Dynamo | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

St. Louis City SC vs Los Angeles FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Colorado Rapids vs Minnesota Utd. | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Real Salt Lake vs Austin FC | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

LA Galaxy vs Sporting KC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Portland Timbers vs FC Dallas | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

San Diego FC vs San Jose Earthquakes | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF