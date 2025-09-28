Sigue la actividad del futbol internacional y en México este domingo 28 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Tigres | 17:00 horas | Caliente TV |

Xolos vs Cruz Azul | 21:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Club Atlético La Paz | 12:00 horas | Canal por confirmar |

Alebrijes Oaxaca vs Irapuato | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pachuca vs Cruz Azul | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Rayo Vallecano vs Sevilla FC | 06:00 horas | SKY Sports |

Elche vs Celta | 08:15 horas | SKY Sports |

Barcelona vs Real Sociedad | 10:30 horas | SKY Sports |

Real Betis vs Osasuna | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Sassuolo vs Udinese | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

AS Roma vs Hellas Verona | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Pisa Sporting Club vs Fiorentina | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Como 1907 vs US Cremonese | 09:00 horas | Disney+ Premium |

US Lecce vs Bologna | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

AC Milan vs Napoli | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Nice vs Paris FC | 07:00 horas | Caliente TV |

Lille vs Olympique de Lyons | 09:15 horas | Caliente TV |

Angers vs Stade Brestois | 09:15 horas | Caliente TV |

Metz vs Le Havre AC | 09:15 horas | Caliente TV |

Rennes vs Lens | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Freiburg vs Hoffenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

FC Köln vs Stuttgart | 09:30 horas | SKY Sports |

FC Union Berlin vs Hamburger SV | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar | 04:15 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Groningen vs Feyenoord | 06:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Marruecos vs España | 14:00 horas | TUDN |

Italia vs Australia | 14:00 horas | Canal por confirmar |

Brasil vs México | 17:00 horas | TUDN |

Cuba vs Argentina | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy domingo 28 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

FC Cincinnati vs Orlando City | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

