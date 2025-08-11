Natanael Cano agrede a su DJ en pleno concierto

El artista Natanael Cano ha protagonizado un nuevo incidente que lo envuelve en otra polémica. El incidente ocurrió en el Baja Beach Fest en playas de Rosarito durante la presentación del artista de Hermosillo.

En las imágenes captadas por asistentes al show y difundidas en redes sociales, se puede ver cómo Natanael Cano se encontraba exasperado por aparentemente unos problemas técnicos durante el show con el DJ. En un momento tenso, el Nata comenzó a acercarse para reclamarle algo al integrante del equipo y hubo un error más que hizo al artista perder el control por completo y se hicieron a los golpes.

En el escenario se presentaron diversos integrantes y trabajadores para intentar separar a los enfrentados mientras volaban golpes y se daban empujones. Incluso, Cano recibió un impacto directo en el rostro. Ante ello, el artista tomó el equipo del DJ y lo estrelló contra el suelo. La situación fue observada por los espectadores quienes contuvieron el aliento ante el despliegue violento en escena.

Luego del incidente, el "Nata" regresó a los micrófonos junto con sus músicos e hizo referencia a la pelea, lo que provocó vítores de algunos y abucheos de otros. Así mismo, la situación ha enfrentado críticas divididas en redes sociales.

Hasta el momento ni el Baja Beach Fest ni el DJ agredido se han pronunciado respecto al suceso.

