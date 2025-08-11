La cantante argentina Cazzu fue captada en su llegada a la Ciudad de México, a propósito de l a presentación de su libro "Perreo", una revolución, que tendrá con la editorial Penguin Random House.

En su arribo, diversos medios de comunicación se acercaron para preguntarles varios temas relacionados con su ex pareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal.

Cazzu mencionó que aunque Nodal sí se hace cargo de la pensión alimenticia que le corresponde, ella considera que se trata de una cantidad que no cubre las necesidades de la pequeña, sin embargo, no está en búsqueda de exigir más, ya que ella cuenta con la solvencia para ver por la menor.

"Podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo", expresó a "Venga la alegría".

Cazzu descartó proceder legalmente para que Nodal entregué una cantidad mayor, debido a dos razones; la primera, que ella cuenta con el poder adquisitivo para ver por las necesidades de Inti y, segunda, por la forma de proceder de las instituciones con estructura patriarcal.

También fue cuestionada acerca del papel que Nodal, funge como padre, pues se tiene la idea de que el músico no está muy presente en lo que respecta a la crianza de Inti.

"Creo que esas son preguntas que, sobre todo, son para él, pero... lo que ven, es lo que hay", señaló la argentina.

Destacó que tiene una muy buena relación con Cristi Nodal y Jaime González, los abuelos paternos de Inti, con quienes mantiene comunicación constante.

"Su familia, para mí, la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, cruzamos fotitos", detalló.

