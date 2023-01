“La reina del pop”, Madonna, está de regreso para conquistar los escenarios de Estados Unidos, Canadá y Europa, pero al menos de momento no está México en la agenda.

Hoy, la estrella de la música anunció su gira “Madonna: The Celebration Tour”, en un icónico video viral con un guiño a su innovadora película “Truth or Dare”. El video presenta a figuras notables como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y culmina con Amy Schumer desafiando a la superestrella mundial para ir de gira y presentar sus cuatro décadas de mega éxitos.

Y obviamente Madonna, siendo la artista solista femenina con mayores ventas de todos los tiempos, acepta el desafío para anunciar “The Celebration Tour”, que destacará su incomparable catálogo de música de los últimos más de 40 años. Producida por Live Nation, la gira mundial de 35 ciudades comenzará en Norteamérica el sábado 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver, BC, con paradas en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles y más, a Europa llegará a 11 ciudades durante el otoño, incluidas Londres, Barcelona, París y Estocolmo, entre otras.

El “Celebration Tour” concluirá en Amsterdam el viernes 1 de diciembre en Ziggo Dome. El “Celebration Tour” nos llevará por el viaje artístico de Madonna a lo largo de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical. “Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, afirma Madonna. El “Celebration Tour” ofrecerá una experiencia única con el invitado especial Bob the Drag Queen, también conocido como “Caldwell Tidicue”, en todas las fechas de la gira mundial.

Los boletos salen a la venta el viernes 20 y el viernes 27 de enero en madonna.com/tour.

PREVENTA DEL FAN CLUB:

Los miembros heredados del Official Fan Club de Madonna tendrán una oportunidad de preventa para los espectáculos que saldrán a la venta el viernes 20 de enero a partir del martes 17 de enero a las 12:00 horas.

ET hasta el miércoles 18 de enero a las 17:00 horas

ET, para Norteamérica desde las 09:00 GMT/10:00

CET hasta las 17:00

GMT/18:00 CET el miércoles 18 de enero para los programas del Reino Unido y Europa.

Una preventa adicional de Legacy para los espectáculos con sede en América del Norte que saldrá a la venta el 27 de enero comienza el lunes 23 de enero (10:00) hasta el miércoles 25 de enero (17:00).

PREVENTA DE CITI DE ESTADOS UNIDOS:

Citi es la tarjeta oficial de Madonna The Celebration Tour. Los tarjetahabientes de Citi tendrán acceso a boletos de preventa para los espectáculos que saldrán a la venta el 20 de enero a partir del martes 17 de enero a las 14:00, hora local hasta el jueves 19 de enero a las 18.000 , hora local a través del programa Citi Entertainment. La preventa de tarjetahabientes de Citi para los espectáculos que saldrán a la venta el 27 de enero comenzará el martes 24 de enero a las 10:00, hora local hasta el jueves 26 de enero a las 18:00, hora local. Para obtener detalles completos de la preventa, visita www.citientertainment.com.

PREVENTA AMEX DE CANADÁ:

Los tarjetahabientes de American Express tendrán acceso a la venta anticipada de boletos en Vancouver, Toronto y Montreal a partir del miércoles 18 de enero a las 10:00, hora local hasta el jueves 19 de enero a las 18:00, hora local. Visita ticketmaster.ca/americanexpress)] para comprar boletos. Se aplican límites y términos de boletos.

PREVENTA EUROPA AMEX:

Los tarjetahabientes de American Express pueden comprar boletos para la gira de Madonna en Suecia, Francia, Italia, Holanda, España y Bélgica antes que el público en general. Preventa abierta desde el 18 de enero a las 09:00 horas, hasta el 19 de enero a las 18:00 horas.VIP: los fanáticos también pueden comprar paquetes VIP, que pueden incluir boletos premium, acceso exclusivo a un recorrido detrás de escena, foto grupal en el escenario, recepción previa al espectáculo, litografía de edición limitada y más.

Para obtener más información, visita vipnation.com.

FECHAS DE LA GIRA DE CELEBRACIÓN EN NORTEAMÉRICA:

Sábado 15 de julio – Vancouver, BC – Rogers Arena

Martes 18 de julio – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sábado 22 de julio – Phoenix, AZ – Footprint Center

Martes 25 de julio – Denver, CO – Ball Arena

Jueves 27 de julio – Tulsa, OK – BOK Center

Domingo 30 de julio – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Miércoles 02 de agosto – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sábado 05 de agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Lunes 07 de agosto – Pittsburgh, Pensilvania – PPG Paints Arena

Miércoles 09 de agosto – Chicago, IL – United Center

Domingo 13 de agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sábado 19 de agosto – Montreal, QC – Centre Bell

Miércoles 23 de agosto – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Jueves 24 de agosto – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Miércoles 30 de agosto – Boston, MA – TD Garden

Sábado 02 de septiembre – Washington, DC – Capital One Arena

Martes 05 de septiembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

Jueves 07 de septiembre – Tampa, FL – Amalie Arena

Sábado 09 de septiembre – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Miércoles 13 de septiembre – Houston, TX – Toyota Center

Lunes 18 de septiembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Jueves 21 de septiembre – Austin, TX – Moody Center ATX

Miércoles 27 de septiembre – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

Miércoles 04 de octubre – San Francisco, CA – Chase Center

Sábado 7 de octubre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

FECHAS DE LA GIRA DE CELEBRACIÓN POR EUROPA:

Sábado 14 de octubre – Londres, Reino Unido – The O2

Sábado 21 de octubre – Amberes, BE – Sportpaleis

Casarse. 25 de octubre – Copenhague, DK – Royal Arena

Sábado 28 de octubre – Estocolmo, SE – Tele2

Miércoles 01 de noviembre – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Lunes 06 de noviembre – Lisboa, PT – Altice Arena

Domingo 12 de noviembre – París, FR – Accor Arena

Lun 13 de noviembre – París, FR – Accor Arena

