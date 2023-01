Shakira lanzó "BZRP Music Session #53", la tercera canción que dedica a Gerard Piqué tras su superación, luego de "Te felicito", con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y "Monotonía", en colaboración con Ozuna. Las tres incluyen mensajes alusivos a su expareja. El éxito es rotundo y la polémica no para.

La composición rápidamente ha roto récords en plataformas como Spotify y YouTube, pero además ha creado toda una polémica en el mundo del espectáculo que se ha llevado a las redes sociales. Cualquier detalle, por insignificante que sea, enciende a los usuarios y da vida a la controversia entre la cantante colombiana y el exseleccionado español. Y ahora tocó el turno que Paquita la del Barrio agregara su granito de arena a la controversia.

Con anterioridad, las redes sociales relacionaban a Shakira y Paquita la del Barrio por compararlas en la letra de sus canciones contra los hombres. Incluso, se han realizado "memes" que las unen en su motivación contra ellos.

Hoy Paquita la del Barrió lanzó un mensaje a su "queridísima amiga y compañera", ya que, según dijo en un video, "por ahí supe que tuviste un problema con tu familia".

La cantante del regional mexicano, declaró apoyar a la colombiana. "Estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga".

Ante la situación que vive Shakira, luego de su separación de Piqué y que este fuera visto sin mayor problema con su nueva pareja, Clara Chía, Paquita recomendó a la artista "que le eches muchas ganas". "Lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, mija, no te preocupes". "No te me 'achicopales'", declaró.

La intérprete de "Rata de dos patas" concluyó con un mensaje para Shakira: "Si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto. Te mando un abrazote, Dios te bendiga".

Tras un acuerdo con Piqué, Shakira está a punto de abandonar Bacerlona para irse junto a sus hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, y sus padres, a Miami, en los Estados Unidos.

