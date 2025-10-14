En esta semana, Prime Video México cuenta con tres grandes estrenos que podrás disfrutar con tu subscripción a la plataforma.

Recuerda que la suscripción de Amazon Prime en México es de $99 MXN al mes o $899 MXN al año. Además de tu acceso a la plataforma de streaming con este pago aseguras envíos gratis en la mayoría de tus pedidos por Amazon. A su vez, existe una opción de adquirir una opción sin anuncios por 50 pesos adicionales al mes.

A continuación te platicamos de cada estreno de la semana:

Leyendo "Lolita" en Teherán: Una memoria en libros

Sinopsis: Mientras los escuadrones de moral islámica realizan redadas arbitrarias en Teherán y los fundamentalistas controlan las universidades, una profesora inspiradora reúne en secreto a seis de sus estudiantes para leer clásicos occidentales prohibidos.

Ya disponible para renta.

Culpa Nuestra - 15 de octubre a las 6:00 pm

Sinopsis: La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

Las aventuras de los elegidos - 16 de octubre a la 1:00 am

Sinopsis: La curiosa Abby y su mejor amigo Josué exploran Galilea con sus amigos animales, Oveja y Paloma, cuando se encuentran con un maestro divertido y amable.

Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam - 17 de octubre

Sinopsis: Un aspirante a actor obsesionado por el estrellato arma un esquema de ocho años con el que defrauda a inversores por más de $650 millones. Narrado por su exesposa, sus amigos y su amante de muchos años (una de varias), este documental de tres partes revela el engaño que usó para aprovecharse de su círculo íntimo e inventar conexiones con Hollywood, lo que al final llevó a la caída de su imperio.

Si ninguna de estas propuestas te convence, puedes revisar las historias que están en tendencia en la plataforma:

Juego Sucio

En llamas

Mantenimiento requerido

Tierras perdidas

Los Extraños

De viaje con los Derbez - Japón

El verano en que me enamoré

Gen V

