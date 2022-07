Lyn May asegura que Andrés García tuvo un hijo que no reconoció: "Es igualito" (VIDEO)

Lyn May se dio el tiempo de hablar sobre Andrés García, quien la está pasando mal debido a su salud. La vedette manifestó que espera que el actor se recupere pronto; sin embargo, también aseguró que tiene un hijo que no ha reconocido.

"Ella tuvo un hijo y es igualito a él"

Desde abril de este año, Andrés García está luchando por su estado de salud debido a una caída que le dejó una herida en la cabeza. El actor de 81 años expresó, en un video con tituto “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, que siente que está próximo a fallecer. Esto —por supuesto— preocupó a los seguidores del famoso.

Fue en una entrevista en el programa “De primera mano” donde fue cuestionada sobre si sabía algo del estado de salud de García, a lo que ella respondió que el actor “es muy fuerte” y “le gusta tirarse para que lo levanten”.

“Yo sé que él va durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él”, dijo.

Lyn May revela detalles sobre el supuesto hijo no reconocido de Andrés García

Lyn May reconoció que le tiene cariño a Andrés, debido a que han participado en algunas películas juntos. SUN / ARCHIVO

Sobre su familia, May pidió a los hijos de Andrés que fueran a verlo ahora que está enfermo. “Vayan a ver a su papá, porque lo necesita (...) Son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil”, agregó.

Lyn May, además, aclaró que Andrés no había tenido una relación con algún familiar de ella, pues —según dijo— ella no tiene hermanas. Esto, debido a que el actor salió con alguien con su mismo apellido.

“Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May, y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él (...) Está muy guapo, trabaja en la ANDA”, reveló.

Finalmente, Lyn May reconoció que le tiene cariño a Andrés, debido a que han participado en algunas películas juntos.

AC