Lupillo Rivera: Esto le manda decir el cantante a Christian Nodal tras polémica con Belinda (VIDEO)

Tras la publicación de una captura de pantalla que hizo Christian Nodal donde evidencia que Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes, luego de que deja entrever que sus padres han acabado con su dinero, Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa sobre la acción que tomó el intérprete de "Adiós amor".

Si bien Lupillo no quiso tomar partido, resaltó: "Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante", para el hermano de Jenni Rivera un caballero tiene que guardar silencio y darle vuelta a la página.

Expresa además que él sabe lo que le ha dado a las mujeres que han estado con él, pero no le corresponde decirlo porque eso no lo convierte en una mejor persona. Pero Lupillo prefiere ya no opinar sobre algo que no le corresponde pues él ya ha cerrado un ciclo.

Christian Nodal decidió mostrar esa conversación que se convirtió en tendencia durante varios días luego de que la madre de Belinda con emojis aplaudió el comentario de un fan que lo llamaba "naco".

Belinda se encuentra actualmente en España filmando la segunda temporada de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén" que en su estreno se convirtió en el contenido más visto tanto de México como de España.

