Nodal se lanza contra la mamá de Belinda; publica reveladora conversación

Christian Nodal rompió el silencio y se lanzó contra la madre de Belinda y señaló que se han aprovechado de su carrera "hasta dejarla sin nada".

El intérprete de "Adiós amor" publicó una reveladora conversación en sus redes sociales y señaló que han pasado "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada".

Además, Nodal exige que lo dejen en paz y señaló que está sanando tras su rompimiento con Belinda.

"Cuando me cansé de dar, se acabo todo"

"No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabo todo", escribió Nodal en Twitter.

Nodal y Belinda se hicieron tendencia y miles de seguidos han apoyado al cantante.

En la conversación, la también actriz le pide dinero a Christian para arreglarse los dientes. "Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana? A parte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?", se lee.

¿Qué pasó?

Recientemente Belinda Schüll, madre de la cantante, aplaudió comentarios de usuarios quienes pedían que no dejara a Belinda regresar con "el naco de Nodal".

Asimismo, Schull compartió una imagen con el mensaje: "El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

