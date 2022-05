Nodal y Belinda: Llueven críticas contra la mamá de la cantante por llamar "naco" a Nodal

El tema Nodal y Belinda está que arde en las redes sociales, y en medio de la polémica también se encuentra la mamá de la intérprete de "Luz sin gravedad", Belinda Schüll, luego de el cantante sacó a la luz las conversaciones donde su expareja le pide dinero para que ella y sus papás puedan arreglarse los dientes.

Eso no es todo, ya que hace apenas unos días Schüll aplaudió un comentario a un usuario de internet que mencionaba que ojalá Belinda no regresara con Christian Nodal porque era un "naco".

Tras dicho comentario se volvió viral en Twitter, incluso la palabra "naco" se convirtió en "Trending Topic".

Los usuarios no están nada contentos y están del lado de Nodal, por lo que criticaron a la madre de la cantante por haberse expresado así del novio de su hija.

Algunos usuarios han criticado que la madre de la cantante haya opinado así del que fuera novio de su hija: "naco pero bien que le pedían dinero".

"Qué coraje que le digan Naco a Nodal, nomms todavía de que mantenía a la Belinda y a sus papás".

Que coraje que le digan "Naco" a Nodal, nomms todavía de que mantenía a la Belinda y a sus papás.�� — As just a little girl (@cherry_bombuwu) May 18, 2022

Y aunque son muchos los que se han lanzado a apoyat a Nodal y a animarlo tras haber cortado con esa relación, algunos no lo bajan de "poco hombre", incluso de "machista" por declaraciones que habría hecho en el pasado.

Al parecer, lo que motivó a Nodal para que destapara esta parte polémica de su relación, fue un comentario de la madre de Belinda:

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron y cuidaron", escribió Schül.

Nodal no tardó en responder con una captura de pantalla de la conversación con Belinda, y agrega:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo".

Cuando todo era amor

Sin embargo la situación entre ambos no siempre fue conflictiva, la madre de la protagonista de la serie "Bienvenidos a Edén", se expresó bien del cantante cuando la cantante y él anunciaron su compromiso.

"En el principio fue el Amor. Pero no cualquier Amor, sino el Amor como Arte, el único que es capaz de construir el pilar básico de la sociedad, la Familia. El amor que le dice al ser amado, te necesito porque te amo, con la madurez de quien sabe que la Familia no se cultiva con la flor del egoísmo sino con el jardín de la generosidad. Hijita de mi alma @belindapop, eres parte de una familia que te adora y que estará contigo de manera incondicional vayas donde vayas, abriendo las puertas de nuestro amor y respeto a quien le entregues las llaves de tu corazón. Estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más", opinó entonces Belinda Schüll.

Silvia Cristina, la mamá de Nodal también se mostró contenta con el compromiso de su hijo y externó su felicidad al decir que su familia crecía.

"Crece mi familia. Vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso, reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora".

Nodal se defiende

A Nodal los mensajes de su exsuegra no le agradaron, pero tampoco los comentarios por parte de algunos fans, quienes lo criticaron por exponer la conversación que sostuvo con Belinda vía Whatssapp.

"Si el dinero es lo que te incomoda era mejor hablarlo y no exponerlo de esa manera…", criticó una usuaria en Twitter a lo que nodal respondió:

Ay, tú no tienes que darnos explicaciones ��✨ — Vanini - NDE (@softsevilla09) May 18, 2022

"Hay gente capaz de entender la situación, y hay gente que idolatra y no ve más allá", aseguró Nodal.

Otros usuarios lo apoyaron asegurando que el cantante, no tenía por qué darle explicaciones a los fans.

