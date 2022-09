Luke Evans regresa a la música a dueto con Nicole Kidman

Tras el éxito de su debut en 2019, “At Last”, el actor, cantante y compositor Luke Evans vuelve a la escena musical con su nuevo disco “A Song For You”, el cual sale a la venta el 4 de noviembre a través de BMG.

El primer adelanto del disco es el irresistible tema de “Horizons Blue”, tema escrito por el propio actor, quien ha estelarizado destacadas producciones taquilleras como “Rápidos y Furiosos”, “El Hobbit”, en colaboración con la reconocida compositora Amy Wadge (Ed Sheeran, Jessie Ware). Esta canción llega acompañada con su respectivo videoclip oficial, en donde refleja la esencia de la lírica enfocada en la esperanza arropada por una sencilla guitarra acústica y la gentileza de las cuerdas.

“La escribí en Florida, durante la cuarentena, mientras salía el sol sobre el Atlántico. Estaba sentado en la playa y el horizonte era tan azul como el mar. No se podía ver la diferencia entre ambos. Luego, tres horas más tarde, hice un zoom con Amy en Pontypridd y terminamos un demo en dos horas. Eso es realmente increíble para mí porque nunca había escrito. Sabía que podía hacerlo, sólo necesitaba que me guiaran. ¿Y quién mejor para hacerlo que Amy Wadge?”, comentó el actor Luke Evans con el lanzamiento de su nuevo álbum.

“A Song For You” toma su título de la canción de Donny Hathaway que es una de las favoritas de Evans de toda la vida y con la que abre la selección de 14 canciones. Todas ellas son interpretadas con su trascendente tenor, con el apoyo orquestal de la Orquesta Filarmónica de Praga, y con el glorioso apoyo vocal del mundialmente famoso Coro Masculino de Treorchy.

¿Cuál es la oferta sonora de Luke Evans?

Los cimientos del disco son cuatro canciones que hablan tanto de su talento como del respeto que le tienen sus colegas: los dos temas que ha escrito con Amy Wadge, y dos duetos estelares, con Nicole Kidman en “Say Something” y con Charlotte Church en “Come What May”.

Su colaboración con Nicole Kidman se produjo después de que los actores se conocieran durante el rodaje de la miniserie de Hulu “Nine Perfect Strangers”, en Australia. Pasaron cinco meses trabajando juntos, y se compenetraron, junto con el marido de Kidman, Keith Urban, en su amor compartido por la música.

En cuanto al dúo con Charlotte Church en la canción “Come What May”, de “Moulin Rouge!”, Luke conoce a la cantante desde que tenía 10 años, y compartieron profesor de canto en los inicios de sus respectivas carreras.

El galés es muy solicitado como actor, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Desde el thriller cinematográfico hasta el drama televisivo de prestigio, desde la animación clásica de la gran pantalla hasta los procedimientos policiales de la pequeña pantalla, desde la acción hasta la comedia y el thriller en filmes como “El Hobbit”, “El Alienista”, “Fast and Furious 6”, “Drácula Untold” y “La Bella y la Bestia”.

“Me siento realmente afortunado como cantante, mi primer amor, de volver a hacerlo”, concluye Evans, “y de cantar estas canciones mágicas en un álbum que tendré para el resto de mi vida. Quiero que todos los demás también compartan esa alegría”, añadió el actor.

Estas son las nuevas canciones de “A Song For You” de Luke Evans

1. A Song For You

2. You Raise Me Up

3. Horizons Blue

4. Bridge Over Troubled Water

5. Say Something (featuring Nicole Kidman)

6. My Way

7. Over the Rainbow

8. Calon Lân

9. I Can't Make You Love Me

10. Come What May (featuring Charlotte Church)

11. Busy Breaking Yours

12. Everybody Hurts

13. Last Christmas

14. Silent Night