Concierto de "El Tri" se suspende un momento por caída de una pantalla (VIDEO)

Este domingo por la noche, el concierto de El Tri en el Auditorio Nacional se suspendió por unos momentos luego de que una de las pantallas laterales del escenario comenzara a desplomarse, poniendo en peligro a los músicos en escena y a los asistentes.

El grupo había arrancado su presentación pasada las 19:00 horas, con el tema "Perro callejero", cuando el público notó que la pantalla del lado derecho empezó a ceder.

Entre sorpresa y preocupación, los músicos fueron retirados del escenario de inmediato, mientras el equipo técnico intentaba controlar la situación.

Fiel a su estilo, Alex Lora tomó el accidente con humor y dijo al micrófono: "Nunca pasan estas mamadas… más que cuando toca El Tri".

Sin embargo, la audiencia no lo tomó con tanta ligereza. El abucheo fue inmediato, acompañado de rechiflas dirigidas a la producción. Las primeras tres filas del Auditorio Nacional fueron desalojadas como medida de precaución, mientras personal técnico trabajaba en la reparación del equipo.

Elementos de la Cruz Roja llegaron rápidamente para supervisar la zona y atender cualquier posible emergencia. Mientras tanto, los asistentes observaban cómo, con ayuda de una polea, se intentaba colocar nuevamente la estructura.

Entre gritos de "¡Sí se puede!", el público alentaba a los trabajadores que buscaban restablecer la seguridad del escenario.

Finalmente, los organizadores anunciaron que el espectáculo se reanudaría en 20 minutos, lo que generó nuevos abucheos entre los fans impacientes por continuar la celebración.

