Luisito Comunica aclara qué pasó con su "fallida" propuesta de matrimonio en Disney

Luego de que se viralizó un video del youtuber poblano Luisito Comunica, en el que pide matrimonio a su novia Ary Tenorio, estando de visita en el parque de diversiones de Disney, el influencer decidió explicar qué fue lo que pasó realmente, al referir que los medios de comunicación han replicado el video de manera errónea y con titulares exagerados.

A través de sus historias en Instagram, Luisito Comunica compartió su explicación señalando que el video que se ha retomado en redes sociales obedece a una parodia, considerando que las propuestas de matrimonio suelen ser populares en los parques de diversión como Disney, por lo que no dudó en hacer su propia versión pero desde un sentido cómico. “Quiero tocar un tema que se me hace muy tonto ¿ok?, pero no está de más aclararlo. He visto varias noticias y muchos Tik Tok virales, de que según ‘Luisito propone matrimonio en Disney y lo corren’, evidentemente era una súper broma”, detalló Luisito.

Luisito, con más de 39 millones de suscriptores en YouTube, aprovechó su aclaración para confirmar que la persona que supuestamente “lo corre” del parque no se trata de un colaborador del parque Disney, pues es su hermano Federico, quien se prestó a la broma, en la que Luisito se arrodilla con la intención de proponerle matrimonio a su pareja, sin embargo, al momento en que su novia acepta, es interrumpido y “desalojado” del recinto. “Tenía short, no tenía uniforme de Disney- su hermano-. Yo expliqué que estábamos recreando el momento viral de Disney, yo lo expliqué en mis historias, de broma”, insistió Luisito Comunica al compartir capturas de pantalla de diversos titulares que sacaron de contexto su broma afirmando que el youtuber realmente fue expulsado del parque.

“He visto comentarios que dicen ‘Lusito ya no sabe qué hacer, solo actúa estas cosas’, evidentemente era chiste, era actuado”, señaló al compartir que también lo han atacado al pensar que solo tiene intenciones de “sacarle” dinero a Disney. “No está de más aclararlo, lo dije textualmente, puse un texto que decía ‘estamos recreando la escena de Disney’, pero bueno”, apuntó Luisito al compartir nuevamente los videos virales en cuestión y los titulares de la prensa.

FS