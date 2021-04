Luego de tres años de espera, a las 19 horas se estrenó la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix.

Desde temprano el regreso del programa se ha vuelto tendencia en redes sociales, sobre todo porque los seguidores de la producción de Netflix espera que se resuelvan dudas en torno a la mamá de "El Sol", Marcela Basteri. ¿Está muerta? Y si sí, ¿cómo murió? En la vida real, Luis Miguel no ha hablado sobre qué fue de ella y todas son suposiciones.

El estreno de “Luis Miguel, la serie” se da a un día del cumpleaños número 51 del artista. La primera temporada se estrenó el 22 de abril de 2018, con capítulos semanales, como en esta ocasión.

"Luis Miguel, la serie": ¿En qué terminó la primera temporada?

La primera temporada de “Luis Miguel, la serie” se quedó hasta donde “El Sol” está disfrutando del éxito de su música, pero en lo personal todo va de mal en peor, pues su padre está enfermo y él quiere saber dónde está su madre.

Especialmente en Twitter, la gente ha comentado este tema con publicaciones que también tienen su sentido del humor.

Las mejores reacciones y memes del estreno de "Luis Miguel, la serie 2"

Hasta Chumel Torres se ha sumado al tema con una publicación sarcástica sobre aquellos que dicen no han visto ni verán la serie: "¿Cuantos tuits mamadores de "acaso seré el único que no le interesa la serie de Luis Miguel" iré a ver hoy?", escribió el comediante.

La productora Adriana Bello hizo segunda Chumel con el siguiente mensaje: "A mi (sic) me caga Luis Miguel no te preocupes no serás en único".

A mi me caga Luis Miguel no te preocupes no serás en único. — Adriana Bello (@Adriana_bello) April 18, 2021

Es así que dos formas de pensar han chocado entre las personas amantes de las producciones de una plataforma de streaming, pues mientras hay quienes esperan con ansias el estreno de la segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel, hay quienes se encuentran fastidiados con la conversación generada ante la admiración.

Sin embargo, han sido más aquellos que comparten la emoción tanto por la continuación de la historia como los distintos personajes que aparecerán en esta nueva entrega, así como las nuevas problemáticas que se atraviesan.

Por otro lado, ha habido quienes han aligerado los comentarios en pro y en contra con memes para que los espectadores pasen un buen rato en la espera de los nuevos capítulos sobre la vida de "El Sol".

