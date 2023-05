No alcanzaste boleto para Luis Miguel, no eres el único, usuarios de redes sociales piden segunda fecha y llenan el internet de memes por no lograr conseguir boleto.

Es verdad que la venta general de boletos para el show de Luis Miguel en diciembre se terminó en apenas cuatro horas de haberse abierto el portal para adquirirlos, pero Guadalajara no fue la única ciudad que no dio abasto: Monterrey, Aguascalientes, León y Morelia también agotaron todas sus reservas.

Se estimó que la fila virtual para adquirir los boletos fue de aproximadamente 300 mil personas. La demanda evidentemente superó a la oferta y es que en total se vendieron únicamente 40 mil espacios, lo que significa que más de 260 mil personas se quedarán sin ver al sol, al menos por ahora, pues aún no hay noticia de una segunda fecha para comprar las entradas.

Las horas de sacrificio para llegar a adquirir un solo boleto pronto se han vuelto polémica y y los usuarios de redes sociales no se hicieron cortos en reaccionar y compartir su dolor por no alcanzar un espacio para ver al famoso Luis Miguel, comentan algunos que aunque se tomaron el tiempo, desde la mañana, para lograr adquirir su boleto estuvieron a nada de conseguirlo, hasta que la plataforma les señaló lo contrario.

“Yo era la 111913 a las 10:25 AM y me quedé a 8198 ... Ya se agotaron”, comentó la usuaria @MayraCM.

“No me hablen ahorita estoy estresada por los boletos de luis Miguel y no quiero ser grosera con ustedes”, expresó @majomejiaa_

“Luis Miguel sin publicidad, sin redes sociales, sin espectaculares, sin álbum, sin entrevistas, sin aparecer en televisión, revistas, alejado de todo, vendió hoy toda su gira en México en unas horas. Un fuera de serie, un fenómeno. PD: Perdóname mamá no alcanzamos el boleto” argumentó @MauricioRoble16.

“Que este comentario llegue a Luis Miguel y abra nuevas fechas paras todos sus “como disheeeeee””, solicitó @searchmktdev

Frente al dolor muchos exigieron otra oportunidad, una segunda fecha para la compra de su boleta para ver al artista y, aunque aún no se dan los detalles, Camarena Orellana anunció que en un plazo de 48 horas se avisará en las redes sociales de PARS Productions, Music Vibe y Funticket si habrá una segunda fecha, por lo que le pidió al público estar muy al pendiente.

Mientras tanto los seguidores del Sol de México afrontan su dolor de la mejor manera que pueden y han llenado las redes sociales de los memes por no alcanzar su entrada al show.

