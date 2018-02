Luis Gerardo Méndez expresa apoyo a Karla Souza

A través de un mensaje en Twitter, Luis Gerardo Méndez externó su apoyo a su amiga a Karla Souza, quien reveló haber sido víctima de abuso sexual a inicios de su carrera.

El actor expresó que si Souza no ha querido decir nombres, tendrá sus motivos y dijo que la actriz mandó señales que no fueron atendidas a tiempo.

"He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente. Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos", escribió Méndez.

He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente.

Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos. — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) 21 de febrero de 2018

Luego de la revelación de la actriz, Televisa informó que rompía toda relación con el director Gustavo Loza, director de series para dicha empresa como "40 y 20".

Loza negó los señalamientos hacia su persona y reveló que hace tiempo mantuvo una relación sentimental con Karla Souza.

