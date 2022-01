Luis Felipe Tovar revela que Televisa no lo aceptaba por no ser "guapo"

Luis Felipe Tovar tiene una gran trayectoria en el cine y en el teatro mexicano. Ha ganado tres premios Ariel por las producciones: "Principio y fin", "El callejón de los milagros", y "Sin remitente". Además, tiene una escuela de actuación dedicada a la interpretación integral de los actores. Sin embargo, tantos éxitos, la popularidad y el reconocimiento de su trabajo no llegó tan fácilmente debido a que el actor no cumplía con los estereotipos de belleza que requería Televisa para ciertos papeles.

"Yo esperaba desesperadamente tener la pantalla de la televisión, me hacía falta eso para poder mostrar mi trabajo como actor. No me la daban por los estereotipos. Porque solamente existía Televisa, ahora estoy trabajando en televisa, mira como da vueltas la vida", expresó el actor en entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Luis Felipe Tovar y su incursión en la televisión

Luis Felipe Tovar comentó que él entró a la televisión cuando tenía 20 años de carrera como actor en cine y en teatro, pero que aun así no era suficiente para estar en la pantalla chica. Algo que le encantaba y que asegura que si uno no estaba en televisión no era nadie porque la gente va poco al teatro y el cine en aquellos entonces tampoco estaba en su mejor época.

El actor explicó que los estereotipos truncaron muchas oportunidades que se le ofrecieron, pero que él nunca se dejó vencer por ellos, ya que confiaba plenamente de sus habilidades y atributos que lo hn unarían destacar.

"Eran los estereotipos del galán, eran clones y yo no entraba en ese perfil. Ni siquiera me invitaban. Perdí muchos trabajos- por no ser guapo- también uno se ve en el espejo, yo decía obviamente yo no tengo nada que ver con este perfil físico, pero tengo otras habilidades que este hombre con ese perfil físico no va a tener. Tengo mayor nivel de entrenamiento y mi forma es más auténtica porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían en que la belleza va a dar todo", declaró Tovar.

Los estereotipos masculinos de belleza en la televisión

A su vez, Yordi recordó que tuvo una situación similar cuando estrenó "Otro Rollo" con Adal Ramones debido a que la primera nota que salió sobre el programa que hacían juntos decía que ellos no eran lo suficientemente atractivos para ser conductores de televisión.

"Fíjate que cuando estrenamos ‘Otro rollo’ había un titular en el periódico que nunca voy a poder olvidar’ por primera vez dos conductores feos’, más bien, ‘Televisa apuesta por dos conductores feos’ y me acuerdo fue un shock, yo sé que no soy galán, pero no soy un ‘pinche’", comentó Rosado.

A lo que Tovar agregó: "Yo tenía tan claro- mis atributos- que mi representante de muchos años solía llamarme Luis "feito" Tovar".

Luis Felipe aseguró que él nunca tuvo una baja autoestima pues su padre lo consideraba guapo y siempre le decía que iba a tener mucha suerte con las mujeres. Algo que pudo presumir con Yordi, ya que mencionó que sus ex’s han sido muy guapas. Tal es el caso de su exnovia Carolina Torres y de Arehua Sotelo.

CM