Carmen Muñoz presume su regreso a Televisa

La mañana de este jueves, Carmen Muñoz volvió a los pasillos de Televisa, después de 16 años. La primera parada de la conductora fue al foro de "Hoy", en el que hizo oficial su llegada a la empresa.

"Televisa se acoplaba más en mis tiempos y con lo que deseo proyectar en un futuro", dijo en entrevista.

Fue en esta empresa donde conoció a Juan Ángel Esparza, su esposo y padre de su hija Cosette.

"Aquí nos conocimos, cuando yo estaba en 'Nuestra casa', es muy bonito regresar, saber que fue aquí donde se dio el flechazo y que seguimos enamorados, con muchos planes en lo individual pero también como pareja, seguimos acá en el mismo camino".

Lo único que quiso adelantar hasta ahora es que el proyecto en el que trabajará es uno para Unicable y que todavía están trabajando en el concepto, por lo que las pláticas continúan con la empresa.

INSTAGRAM/@carmenmoriginal

También dijo haberse sentido muy cómoda en el matutino, sin ninguna mala vibra por parte de las conductoras.

"No, nada de eso, me hicieron sentir en casa y me recibieron con un abrazo, fue una bienvenida muy cálida, en los cortes desayunamos juntas con todas las conductoras, platicamos, estuvimos tomando cafecito, también con la productora Andrea Rodríguez, te puedo decir que me sentí súper apapachada, nunca sentí mala onda, es un programa que ya fluye solito y te hacen sentir muy bien".

AF