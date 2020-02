Luis Ángel "El flaco" va por su sueño

El aprendizaje no se olvida y aunque Luis Ángel “El flaco” Franco agradece el éxito que alcanzó al ser miembro de la banda Los Recoditos durante 16 años, el momento de emprender su camino en solitario finalmente llegó para construir nuevos horizontes en su futuro artístico.

A la espera de que el calendario marque el 1 de marzo para su debut oficial en los escenarios —comenzando en Iguala, Guerrero—, “El flaco” reflexiona y ofrece un repaso a su trayectoria, así como los motivos que lo llevaron a confiar más en su talento para tomar completamente las riendas de su música, eso sí, siempre en pro del regional mexicano.

“Esta decisión la tomé con mucha responsabilidad, con amor y cariño hacia mi público, con ganas de lograr algo diferente. Siento que de alguna manera el haber pertenecido a una banda tan exitosa me ayudó muchísimo a que la gente me conociera y supiera quién es Luis Ángel; los ciclos se cumplen, fueron 16 años maravillosos, los mejores que he vivido, pero quería iniciar un nuevo ciclo y aquí estoy con todas las ganas”.

En próximos meses el primer disco de Luis Ángel como solista llegará a todas las plataformas digitales, sin embargo, su sencillo de presentación “Reflexión” ha cautivado a casi un millón de espectadores a dos semanas de compartirlo en su canal oficial de YouTube, situación con la que “El flaco” considera que la decisión de cantar por su cuenta ha sido la más acertada.

“Estoy muy contento, ha habido muy buena respuesta por parte del público, mejor de la que esperé, parece que vamos por buen camino. El tiempo lo decidirá”.

Luis Ángel expresa que la inquietud por forjar su propio destino comenzó desde hace cinco años. Se tomó tiempo para no tomar una decisión apresurada que comprometiera la preparación y profesionalismo con la que decidió comenzar esta nueva fase.

“Miré a otros compañeros y colegas, cómo hacían sus cosas, a Pancho Barraza, Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, grandes solistas que están liderando en este momento. Miraba sus shows y me gustaban, me preguntaba qué se sentirá estar como ellos, ser solista; esa semillita se sembró en mi cabeza y siguió creciendo hasta que me armé de valor”.

Empuje de talento

Con el carisma y frescura que lo han caracterizado dentro y fuera de los escenarios, Luis Ángel “El flaco” poco a poco reforzará el estilo de su faceta en solitario, en la que también abogará por sus propias letras y dar paso a nuevos rostros de la composición.

“Tengo ciertos tintes que quiero hacer con guitarra, me gusta el mariachi, creo que hay más opciones para los solistas porque no estás con una etiqueta, ahora todo es más amplio. Dentro del disco hay una canción mía en co-autoría con Eladio Flores ‘El loquito del rancho’, vienen canciones también de Luciano Luna, Rubén Salazar, Miguel Preciado y Omar Tarazón. Hay que darnos la oportunidad de escuchar a los compositores que tienen ideas frescas e innovadoras, sean reconocidos o no”.

El caballero del regional

“El flaco” resalta su compromiso con el regional mexicano, particularmente la banda, un género que considera se ha posicionado como uno de los detonantes más importantes de la industria musical ante los diferentes panoramas que ha tenido que enfrentar desde la poca difusión, hasta la búsqueda de escenarios internacionales.

“La industria ha cambiado mucho desde el momento en el que decidí ser cantante con mi primer proyecto, hace 21 años. El género de banda estaba muy reducido por sus tipos de letra, había quien denigraba a nuestro movimiento, que éramos lo peor y a mí me daba coraje escuchar esos comentarios (…) en los exponentes y compositores de banda empezó a evolucionar la cuestión de las letras, se dio una apertura muy grande”.

JL