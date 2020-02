Karla Breu, apasionada por el pop

Los ritmos de moda no es algo que inquieten a Karla Breu, quien desde su debut en la industria musical, allá por 2018, ha apostado por seguir su instinto y demostrar que el pop aún tiene mucho por dar.

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado “Vuelve”, la cantautora originaria de República Dominicana reafirma su gusto por el pop y en especial, por las posibilidades que encuentra a través de la balada, con un concepto que busca ofrecer un respiro de esperanza en los claroscuros del amor.

“Me gusta hablar del amor, porque en el mundo pasan cosas feas todos los días, creo que es bueno hablar de las cosas bonitas y el amor es una de ellas. Con ‘Vuelve’, lo que estaba buscando era compartir algo que me había pasado en algún momento de mi vida, creo que todos hemos pasado por eso, que alguien se te va aunque no se trate necesariamente de una pareja, puede ser un amigo o alguien importante para ti”.

Con la consigna de que el público al escuchar sus propuestas pueda sentirse arropado, Karla resalta también esa búsqueda por ir puliendo su instinto musical, pues aunque sus primeros acercamientos sonoros se realizaron en su infancia, la intérprete no ha perdido la oportunidad de continuar con su formación más profesional, para ser parte de una nueva ola en el pop latino.

“Mi primer sencillo salió en marzo de 2018 y siento que en este par de años he crecido como si hubieran pasado 10 años; esta carrera te hace madurar muy rápido, pero también me aventuré a venir sola a un país diferente al mío, como lo es México. Todo esto me ha hecho crecer, que esto se ve en mis composiciones actuales, de cómo hago música a mis 22 años”.

Aunque las variaciones urbanas se han posicionado con fuerza en la industria musical, Breu considera que el pop está mostrando nuevos rostros que tienen el objetivo de acaparar los reflectores, pues los jóvenes músicos apuestan por no nada más por cantar bien y ofrecer una interesante presencia, sino también para componer música y explorar la lírica personal.

“Siento que hay una nueva generación de jóvenes cantautores y creo que eso es un orgullo. Cada género musical tiene su parte especial, pero en lo personal lo que más me gusta es el pop y también ahí hay mucho crecimiento. Creo que uno tiene que hacer las cosas en las que crees, defender lo que te parece correcto, no parar por complacer a todo el mundo”.

Gira pendiente

Con la promesa de regresar a Guadalajara con un show completo, Karla Breu se enfoca en recorrer México para dar promoción a su más reciente sencillo “Vuelve” y crear un acercamiento más íntimo en foros de Puebla, Toluca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey y Acapulco, entre otros.

JL