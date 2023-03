Playeras, fotos, discos y hasta brazos le acercaron a Louis Tomlinson para que el cantante los autografiara como un recuerdo de su visita a México.

"Escríbeme un tatuaje" y "Una selfie por favor" decían algunos carteles que sostenían las fans que, para llegar a la primera fila de la alfombra roja por donde pasó el británico, esperaron hasta más de 12 horas.

Con una playera negra de grecas grises finalmente después de las 19:00 horas el intérprete de "Night changes" apareció y paciente comenzó a firmar cada uno de los objetos que le presentaban. No fue posible hacerlo en todos por la gran cantidad de seguidores que se dieron cita, pero sí en algunas fotos ya rotas tras los empujones y horas de espera.

"Gracias por estar aquí. Los amo", dijo en español. "Quiero decirles un mensaje en español, pero es complicado, pienso que son personas maravillosas gracias masivas. Los amo a todos", añadió Tomlinson en inglés. Su visita fue para presentar su primer proyecto audiovisual en cine, un documental llamado All of those voices, que es dirigido por Charlie Lightening, quien también lo acompañó a la presentación de la producción que se estrena mañana.

Aunque la boy band que le dio fama junto a cantantes como Harry Styles, One Direction, se separó en 2015 tras cinco años activo, su visita dejó claro que la euforia no se ha disuelto a pesar de los años. Para muestra las imágenes de la plaza en donde se realizó la alfombra y que los fans abarrotaron.

"Por favor no se empujen, debemos demostrar que somos organizados para que, si Louis llega a anunciar fecha, sepa que podemos con esto y más", decía el influencer Héctor Trejo, quien condujo la alfombra. "Louis, hermano, ya eres mexicano", gritaban eufóricos los asistentes.

El británico de 31 años emprendió una carrera como solista presentando su primer álbum Walls en 2020 y Faith in the Future en 2022. Ahora, su documental retratará, a decir del director, lo que sucede en cualquier viernes en su vida. Tras recorrer la alfombra, Louis se encontró con fans en una sala de cine para responder preguntas y señaló esta producción como una oportunidad para conectar más con su público.

"Estoy realmente muy orgulloso y emocionado de presentar mi primer documental. Quiero simplemente mostrarles cómo soy como persona".

BRILLANTE CARRERA

Su nombre, Louis Troy Austin; nació en 1991 en Doncaster, Reino Unido. Inició su carrera como miembro de la boy band One Direction, a la cual fue incluido tras audicionar en The X Factor. Luego que One Direction anunció un descanso indefinido, en 2016 Tomlinson se lanzó como solista. Después de lanzar varios sencillos, publicó Walls, su álbum debut, el 31 de enero de 2020. En 2022 lanza su segundo álbum, Faith in the future.

