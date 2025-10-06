HBO Max ya tiene listos sus mejores estrenos para esta semana, del 6 al 12 de octubre, podrás disfrutar de la continuación de tus series favoritas y de cintas que llegan directo de la pantalla grande para aterrorizarte con sus historias llenas de ficción.

Como es el caso de “La Sustancia”, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, llega a HBO Max el próximo 10 de octubre; la historia explorará el terror corporal donde se presenta una misteriosa sustancia capaz de convertirte en una versión “mejorada” de ti mismo, bajo la tentadora promesa de juventud, belleza y perfección absolutas.

Mientras que el 12 de octubre, el streaming apuesta por una nueva serie, “The Chair” que estamos seguros te encantará, pues se trata un hombre, William Ronald Trosper (Robinson), que, tras protagonizar un vergonzoso incidente laboral, termina involucrado en la investigación de una compleja conspiración, lo que en un inicio parece una situación absurda evoluciona hacia una sátira desbordante, marcada por el humor mordaz y retorcido que distingue el estilo de Robinson.

Estrenos de la semana de HBO Max

6 de octubre: El maravillosamente extraño mundo de Gumball

6 de octubre: Smiling Friends (temporada 3)

9 de octubre: Vgly (temporada 2)

10 de octubre: La Sustancia

10 de octubre: El mal con el que vivo

12 de octubre. The Chair, (nueva serie)

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

