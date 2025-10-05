Con un total de 6 millones 247 mil 210 votos, Abelito se consagró como el tercer finalista de La Casa de los Famosos México 2025, cerrando así una destacada participación dentro del reality show.

Su carisma, simpatía y cercanía con la audiencia fueron claves para mantenerse como uno de los favoritos del público hasta el último momento, consolidando su lugar dentro del podio y dejando una huella positiva en la competencia.

Durante la gala final, sus compañeros lo despidieron entre muestras de afecto y reconocimiento por su desempeño en el juego.

La Jefa también le dirigió un mensaje especial, resaltando su evolución a lo largo del programa: “Llegaste por sorpresa a esta casa y mira ahora, aquí estás en el último día, viviendo la competencia completa. No hubo un solo día en el que no jugaras, siempre de la mano de Aldo, el hermano que te regaló la casa. ¡Estamos mashin, firmes!”.

