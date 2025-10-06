Aldo De Nigris gana el primer lugar en La Casa de los Famosos

El esperado final de La Casa de los Famosos México 2025 culminó con Aldo De Nigris alzándose como el campeón absoluto de la temporada. Antes de abandonar la casa, el exfutbolista recibió un emotivo mensaje de La Jefa, quien reconoció su carisma, honestidad y la buena energía con la que conquistó al público y a sus compañeros.

“El niño bien, el príncipe de Monterrey, nos conmoviste. Siempre dijiste que viniste a mi casa a pasarla bien, y cumpliste. Eres un verdadero campeón. Es momento de que salgas y disfrutes de este gran logro”, fueron las palabras que marcaron su despedida.

Visiblemente emocionado, Aldo compartió unas palabras con Galilea Montijo al recibir el premio: “Quiero compartir este triunfo con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro; me ayudó mucho.”

Con una sonrisa y entre aplausos, Aldo De Nigris apagó las luces de la casa, cerrando así una temporada llena de emociones, estrategias, amistades y momentos inolvidables que lo llevaron a convertirse en el favorito indiscutible del público mexicano.

¿Quién es Aldo Tamez de Nigris?

La emblemática familia regiomontana De Nigris vuelve a estar bajo los reflectores. Reconocidos por su carácter fuerte, su carisma y una inevitable dosis de polémica, ahora el apellido vuelve a sonar con fuerza gracias a una nueva generación. Tras el fenómeno mediático que desató Poncho de Nigris en 2023, el turno ha llegado para Aldo Tamez de Nigris, una de las figuras más comentadas de La Casa de los Famosos México.

Pero, ¿quién es realmente este joven que lleva con orgullo —y responsabilidad— uno de los apellidos más mediáticos del norte del país?

Más que “el sobrino de”

Aldo es hijo de Leticia de Nigris, lo que lo convierte en sobrino directo de Poncho de Nigris, del exfutbolista Aldo de Nigris y del fallecido Toño “Tano” de Nigris. Nacido y criado en Monterrey , creció inmerso en el ambiente artístico y deportivo que caracteriza a su familia, pero ha buscado trazar su propio camino, alejándose de la sombra del legado familiar.

Aunque su apellido naturalmente le abrió algunas puertas, Aldo ha demostrado que no depende de él para brillar. Se ha posicionado en redes sociales como creador de contenido enfocado en el deporte y el fitness, donde ha ganado miles de seguidores gracias a su disciplina, carisma y autenticidad.

Además, ha trabajado como modelo e influencer, colaborando con distintas marcas y construyendo una imagen sólida y profesional. Su habilidad para conectar con el público y su desenvoltura frente a las cámaras lo convirtieron en un jugador estratégico dentro del reality, donde su presencia fue mucho más que la de “otro De Nigris”: fue la de un nuevo rostro con nombre propio y un futuro prometedor en el entretenimiento mexicano.

