Luego de que Pumas le otorgara una nueva oportunidad a José Juan Macías para reivindicar su carrera futbolística, ahora el destino le pone otro reto más significativo al delantero mexicano para demostrar de qué está hecho.

Tras la baja por lesión de Guillermo Martínez —misma que lo obligará a estar fuera de las canchas entre tres y cuatro meses—, JJ Macías se convertirá en el principal ariete, cargando con la presión de liderar la ofensiva auriazul, debido a que las opciones en el ataque para los Pumas están sumamente limitadas.

“Memote” era el referente en la delantera universitaria. En lo que va del Apertura 2025, Martínez disputó 10 de 11 juegos como titular y registra cuatro goles en la campaña. Sin embargo, en recientes días se informó que el atacante sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, por lo que se perderá lo que resta del torneo.

En ese sentido, los Pumas tienen a tres centros delanteros registrados en Liga MX, incluyendo a Martínez. Los otros dos son José Juan Macías, quien llegó al club en agosto pasado, y el juvenil Santiago López, futbolista de 20 años que debutó en el Clausura 2024 y, desde entonces, ha jugado 9 partidos, solo uno como titular, y no ha logrado anotar en Primera División.

Por su parte, Macías ha estado presente en cinco compromisos y fue en la fecha 11 cuando recibió su primera titularidad bajo el mando de Efraín Juárez. En 128 minutos jugados ha realizado dos goles, uno en el empate a una anotación contra Tigres y el otro en la victoria de 4-1 frente a Mazatlán.

Y si algo han adolecido los Pumas en el actual certamen, es la falta de contundencia de sus jugadores frente al arco. La ofensiva auriazul es la sexta con menor efectividad al haber realizado 14 dianas, por debajo solo está Santos con 13, después Necaxa y Querétaro con 11, León con 10 y Puebla con 9 goles realizados.

Por lo que, después de múltiples lesiones que le han impedido a Macías desarrollarse en plenitud y que lo han orillado a buscar constantemente nuevas oportunidades, hoy el panorama luce alentador para José Juan, quien podría convertirse en un líder para los felinos.

La primera gran prueba para Macías será este domingo 5 de octubre, cuando Pumas reciba a las Chivas en el estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas . Este encuentro significará el reencuentro entre el Guadalajara y el jugador, además de que podría ser un punto de inflexión para la carrera del futbolista mexicano.

AO

