Mhoni Vidente: El planeta que favorecerá a cada signo del 7 al 12 de octubre

Aries

Esta semana, Júpiter influirá fuertemente en tu signo, marcando una etapa de renovación en lo laboral y personal. Podrías recibir una propuesta de trabajo que te traerá satisfacciones y mejores ingresos. Como este planeta está relacionado con los negocios y nuevos proyectos, es importante que seas reservado y no compartas tus planes con todos.

Tauro

El Sol, tu regente esta semana, potencia tu energía y te da mayor presencia. Aprovecha esta fuerza para pedir un aumento o considerar un cambio de empleo. Estás en un momento ideal para crecer económicamente. El Sol te aconseja tener claridad sobre lo que deseas y actuar sin miedo: su energía estará a tu favor.

Géminis

Urano, planeta de la rebeldía y el cambio, te impulsa a superar obstáculos y a evitar estancamientos. Te dará las herramientas y la energía para resolver tus problemas actuales. Sin embargo, evita caer en la soberbia: mantén los pies en la tierra y sigue adelante con humildad.

Cáncer

La Luna será tu guía esta semana. Te invita a mantenerte positivo y con alta energía para llevar a cabo tus planes. Esta energía mística también te ayudará a descubrir quién está realmente de tu lado. Como protección, puedes colocarte un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo y dejarlo allí hasta que se caiga por sí solo.

Leo

Saturno, el planeta del aprendizaje y la disciplina, te invita a poner límites y madurar. Es el momento de buscar tu propósito de vida, crecer profesionalmente y pensar en formar una familia. También es tiempo de cambiar tu actitud y ver siempre el lado positivo de las cosas.

Virgo

Venus, el planeta del amor, te favorecerá esta semana. Si estás en pareja, vivirás momentos muy especiales, e incluso podría haber un embarazo. También es un buen momento para avanzar en tu carrera profesional, aprender un nuevo idioma y actuar con determinación para fortalecer tu economía y formar un patrimonio.

Libra

Marte será tu influencia principal, motivándote a alcanzar tus metas con ambición. Sin embargo, cuidado con el lado negativo de este planeta: la ira y los celos. Evita las provocaciones y, si tu relación amorosa ya no funciona, considera darte un tiempo y buscar personas más afines. Con Marte y tu cumpleaños, se genera una energía perfecta para lograr un año exitoso.

Escorpión

Mercurio dominará tu semana, facilitando nuevos contratos laborales y la llegada de un dinero pendiente. Este planeta te brinda comunicación efectiva y oportunidades para cerrar negocios o conseguir préstamos, ya sea para una casa o un auto.

Sagitario

Plutón, el planeta de la transformación, te impulsa a renovarte por completo. Es el momento ideal para hacer cambios importantes que mejoren tu calidad de vida. No temas: estás listo para avanzar en lo profesional y dejar atrás todo lo que te ha afectado negativamente.

Capricornio

El Sol te guiará esta semana, ayudándote a destacar y fortalecer tu autoestima. Sin embargo, evita caer en la soberbia, ya que esto puede dejarte vacío emocionalmente. Es el momento adecuado para realizar cambios laborales y retomar tus estudios universitarios para lograr tus metas personales.

Acuario

Júpiter te aportará abundancia y estabilidad económica. Es un buen momento para ahorrar y comenzar a construir un patrimonio. Este planeta también influye en el amor, por lo que podrías encontrar una relación duradera. Además, es buen momento para resolver asuntos legales o de migración.

Piscis

Marte te impulsa a tomar decisiones importantes para mejorar tu vida. Es momento de dejar atrás el drama y el pesimismo, y enfocarte en tu crecimiento profesional. La energía de este planeta te ayudará a avanzar con fuerza y determinación.

MF