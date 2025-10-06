La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su gran final con Dalilah Polanco ocupando el segundo lugar del reality show , tras una intensa competencia que mantuvo al público al filo de la emoción durante varias semanas. La actriz quedó únicamente por detrás de Aldo de Nigris, quien se alzó con el primer lugar de la edición.

Visiblemente conmovida, Dalilah recibió la noticia entre lágrimas y abrazos, felicitando de inmediato a Aldo por su triunfo. Al salir de la casa, la actriz se arrodilló emocionada ante los gritos de apoyo del público, cerrando con gran emotividad su paso por el programa.

Momentos polémicos y destacados dentro del reality

A lo largo de su estancia, Polanco protagonizó varios episodios que generaron conversación en redes sociales y medios de espectáculos. Uno de los más comentados fue su postura frente a Adrián Di Monte, a quien enfrentó por las acusaciones en su contra, dejando claro que no se sentía cómoda conviviendo con él.

También vivió un momento de tensión con Mar Contreras, quien la señaló por haberse burlado de una confesión personal sobre la presencia espiritual de sus padres, situación que dio pie a una de las discusiones más recordadas del programa.

Otro episodio que acaparó la atención fue cuando escondió un bote de Nutella, acción que generó críticas entre los seguidores del reality. Sin embargo, también fue reconocida por su lealtad y empatía, especialmente cuando defendió a Guana ante comentarios despectivos de otros habitantes.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando sufrió un accidente dentro de la casa, que le provocó lesiones en la pierna y la muñeca, por lo que tuvo que usar una férula y muletas. A pesar del dolor, decidió permanecer en la competencia, mostrando fortaleza y determinación.

Trayectoria y vida artística de Dalilah Polanco

Dalilah Polanco, nacida el 27 de junio de 1977 en México, es una reconocida actriz, comediante y conductora con una extensa carrera en la televisión. A sus 47 años, ha conquistado al público con su talento, carisma y sentido del humor en múltiples producciones.

Hija del músico Cutberto Pérez, fundador del Mariachi 2000, y de la bailarina Aída Polanco, Dalilah creció en un entorno profundamente artístico que marcó su vocación. Su paso por La Casa de los Famosos México 2025 reafirmó su popularidad y la consolidó como una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.

