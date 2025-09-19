Viernes, 19 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Los mejores MEMES que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025

El Segundo Simulacro Nacional del 2025 ya llegó a redes sociales y nos trajo varios memes memorables

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Memes inundan las redes tras la celebración del Segundo Simulacro Nacional. SUN / ARCHIVO

Hace unos momentos se acaba de realizar el Segundo Simulacro Nacional del 2025. Este evento busca concientizar a la población sobre los riesgos y métodos de prevención ante desastres naturales, además de rendir homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017; ambos ocurridos un día como hoy, 19 de septiembre.

Durante este segundo Simulacro Nacional del año, se activó la Alerta Sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 instalados en los postes distribuidos por toda la Ciudad de México. Además, la alerta apareció en los teléfonos inteligentes con señal 2G, 3G, 4G y 5G. Incluso cuando el celular estuvo bloqueado o en silencio y sin saldo.

La hipótesis de este simulacro fue un sismo magnitud 8.1 grados, con localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se sentiría en la capital. Los estados participantes fueron Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, la alarma no sonó en todas las ciudades.

En estos momentos el Segundo Simulacro Nacional del 2025 ya llegó a redes sociales con un largo listado de memes con el que aquellos que pasaron desapercibidos del día de hoy, cambian el susto por un par de risas nerviosas. A continuación te mostramos los mejores.

Estos son los mejores MEMES que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025

     
     
     
     
     
     
     
     

