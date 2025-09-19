Hace unos momentos se acaba de realizar el Segundo Simulacro Nacional del 2025. Este evento busca concientizar a la población sobre los riesgos y métodos de prevención ante desastres naturales, además de rendir homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017; ambos ocurridos un día como hoy, 19 de septiembre.

Durante este segundo Simulacro Nacional del año, se activó la Alerta Sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 instalados en los postes distribuidos por toda la Ciudad de México. Además, la alerta apareció en los teléfonos inteligentes con señal 2G, 3G, 4G y 5G. Incluso cuando el celular estuvo bloqueado o en silencio y sin saldo.

La hipótesis de este simulacro fue un sismo magnitud 8.1 grados, con localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se sentiría en la capital. Los estados participantes fueron Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, la alarma no sonó en todas las ciudades.

En estos momentos el Segundo Simulacro Nacional del 2025 ya llegó a redes sociales con un largo listado de memes con el que aquellos que pasaron desapercibidos del día de hoy, cambian el susto por un par de risas nerviosas. A continuación te mostramos los mejores.

Estos son los mejores MEMES que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025

O sea, entiendo que sea simulacro, pero qué sonido tan más horripilante acaba de hacer mi celular. pic.twitter.com/DxpejyP4q2— Yayo (@YayoGutierrez) September 19, 2025

Verga la notificacion del simulacro nacional 2025, me cagué encima. pic.twitter.com/0GOt7HlCxX— Mundial 2026 Out of Context (@WC2026Context) September 19, 2025

Los del simulacro viendo como asustaron a todo México



pic.twitter.com/sA0RdC4GZX



#SimulacroNacional— Kate (@katxoss) September 19, 2025

Yo cagando bien agusto / la alarma de simulacro



pic.twitter.com/Y1k5cZ1xuL— ��������. (@BlueCFM_) September 19, 2025

Todos entrando a X para saber si a mas gente también los asustó el Simulacro Nacional

pic.twitter.com/kK7Fmvfgth— Alejandro Marquez (@Jota_Pe_21) September 19, 2025

Yo así con la notificación del Simulacro nacional

Pensando que ya estaba temblando en todo México #SimulacroNacional pic.twitter.com/CVQU8BOLo9— ������������ (@Osmartodo) September 19, 2025

Sonó la alarma del simulacro y fui este señor JAJAJAJAJAJAJAJA



pic.twitter.com/1e7T0gCMS3— Lala�� (@yoongillauren2) September 19, 2025

