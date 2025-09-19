Los mejores MEMES que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025

Hace unos momentos se acaba de realizar el Segundo Simulacro Nacional del 2025. Este evento busca concientizar a la población sobre los riesgos y métodos de prevención ante desastres naturales, además de rendir homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017; ambos ocurridos un día como hoy, 19 de septiembre.Durante este segundo Simulacro Nacional del año, se activó la Alerta Sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 instalados en los postes distribuidos por toda la Ciudad de México. Además, la alerta apareció en los teléfonos inteligentes con señal 2G, 3G, 4G y 5G. Incluso cuando el celular estuvo bloqueado o en silencio y sin saldo.La hipótesis de este simulacro fue un sismo magnitud 8.1 grados, con localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se sentiría en la capital. Los estados participantes fueron Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, la alarma no sonó en todas las ciudades.En estos momentos el Segundo Simulacro Nacional del 2025 ya llegó a redes sociales con un largo listado de memes con el que aquellos que pasaron desapercibidos del día de hoy, cambian el susto por un par de risas nerviosas. A continuación te mostramos los mejores. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB