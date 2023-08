El 2023 se encamina a finalizar con una gran temporada de conciertos donde el factor nostalgia es el principal protagonista, muestra de ello son los próximos shows de RBD y Luis Miguel en noviembre y diciembre, respectivamente. Checa cuáles son los espectáculos más esperados que se estarán desarrollando en los próximos meses:

Ricky Martin: El próximo 27 de septiembre el astro boricua, Ricky Martin, llegará al estadio Tres de Marzo con un concepto extraordinario, se trata de “Ricky Martin Sinfónico”, donde el intérprete llevará a su público a recorrer su música desde otra perspectiva. No cabe duda que el cantante goza de una gran madurez sonora.

Palenque de las Fiestas de Octubre: Del 29 de septiembre al 5 de noviembre se desarrollará la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre 2023 donde estarán estrellas de la talla de: Natanael Cano, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Brincos Dieras, Carlos Rivera, Gloria Trevi y Gabito Ballesteros, entre otros. El foro promete renovaciones para que el público pase un momento agradable al ver sus artistas predilectos.

Tecate Coordenada: La octava edición del festival Tecate Coordenada se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en la VFG en Tlajomulco. Habrá grandes estrellas en el cartel, como: Queens of the Stone Age, Junior H, DLD, Jumbo, Panteón Rococó, Porter, Siddhartha, The Drums, Daniela Spalla y Francisco “El Gallo” Elizalde, entre otros.

The Weeknd: El 25 de octubre, en el estadio Akron, una de las máximas estrellas globales, The Weeknd, ofrecerá un magno concierto para los tapatíos. El músico llegará con su gira “After Hours til Dawn Tour”.

The Weeknd. El cantante llegará el 25 de octubre, al estadio Akron. AFP/A. Kurth

Peso Pluma: El cantante jalisciense del momento, Peso Pluma, se presentará el próximo 27 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Tres de Marzo como parte de su gira “DOBLE P Tour”. El músico viene de una racha de éxitos desde que se hizo viral con “Ella baila sola” en colaboración con Eslabón Armado. El público tapatío puede esperar éxitos bajo el sonido de los corridos tumbados, pero también colaboraciones que ha hecho en géneros como el urbano.

Alfredo Olivas: Uno de los máximos exponentes del regional mexicano es sin duda, Alfredo Olivas. Y debido al sold out de su concierto del 4 de noviembre en el estadio Tres de Marzo, se ha abierto una nueva fecha, esta será un día antes, el día 3, en el mismo recinto. El músico llega con su gira “Alfa y Omega Tour”, no cabe duda que los sonidos regionales están atravesando por su mejor momento.

RBD: Los días 26 y 27 de noviembre, una de las bandas más emblemáticas del pop mexicano se reunirá con sus fans tapatíos en el estadio Tres de Marzo, se trata de RBD, alineación conformada por Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian, quienes estarán de gira con su “Soy Rebelde Tour”. Esta es una de las giras más esperadas por los fans en América Latina y Estados Unidos.

Luis Miguel: La gira de conciertos de Luis Miguel está siendo todo un éxito, y en Guadalajara tendremos que esperar hasta diciembre para que nos llene de calidez “El Sol” en pleno invierno y aproximándose la Navidad. La buena noticia es que tendrá dos recitales en la Perla Tapatía los días 17 y 18 de diciembre en el estadio Jalisco, la mala noticia para quienes no compraron boletos, es que las dos fechas ya están agotadas.