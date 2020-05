Los comediantes toman la pista de baile

Hoy lunes llega a la pantalla de E! Latinoamérica “The Funny Dance Show”, proyecto con Heidi Heaslet al frente. El baile y la comedia son los dos ingredientes principales de esta producción en señal de paga, que presenta un lado poco conocido de una selección de los mejores comediantes de Estados Unidos.

Creado por Heidi Heaslet y Justine Marino, este programa ofrece un giro novedoso a los shows de comedia, al igual que a los certámenes de baile. “The Funny Dance Show” pone a los comediantes a bailar, aunque no sean profesionales en la disciplina.

Vía telefónica Heidi platicó sobre el origen de la producción: “Son los mejores comediantes en la industria, haciendo algo que no hacen tan bien. Están aprendiendo a bailar, desde el comienzo. Es lo opuesto a cualquier show de danza. También son números diseñados para hacernos reír”.

El show retoma el formato de competencia, pues en cada episodio premian con 10 mil dólares, no para los participantes, sino para instituciones de beneficencia que ellos escogen: “Nos reímos, pero con una buena causa”. Heidi, actriz y productora, comentó que “Ningún baile en el show es técnico, nos vamos más por el sentimiento”. El formato que tienen nació en vivo, por ello el diseño de las coreografías está influido por “cómo la audiencia reacciona al baile”.

Entre los invitados en los siguientes episodios están Jessimae Peluso, Flula Borg, Candice Thompson, Maz Jobrani, Jade Catta-Preta, Marcella Arguello, Daniel Franzese, Irene Choi, Fortune Feimster y Willie Hunter, en una dinámica de parejas que compiten con otro equipo. Cada equipo es asesorado por un coreógrafo profesional.

La raíz de la idea

Heidi recordó cómo ella y Justine crearon el concepto: “Ambos somos comediantes, creamos esta idea juntos: mezclar la comedia con el baile. Nos imaginamos cómo hacer que los comediantes bailaran. Se nos ocurrió hacerlo en The World Famous Comedy Store (Los Ángeles). Fue algo orgánico para el show”. Estuvieron allí un año, para luego emprender el proyecto de hacerlo un show televisivo tras tener muchos llenos cada noche: “Aparentemente a la gente le gusta ver a los otros bailar, sin ser profesionales”.

La elección del formato fue por el gusto que tienen por la danza: “Llegamos al concepto por nuestra pasión por el baile, no somos profesionales, pero nos encanta”. Además, el baile y la comedia son dos medios para unir a la gente y ofrecer un buen rato de esparcimiento, por ello en estos momentos “nos recuerda que debemos estar conectados, para cuando podamos estar juntos de nuevo después de la cuarentena”.

“Se trata de crear un espacio para convivir, ayudar y reírnos al mismo tiempo. El hecho de que demos 10 mil dólares cada episodio nos recuerda que el baile y la risa puede darnos algo en esta pandemia. Es un programa positivo durante esta época, espero que inspire”, anota.

En su caso, Heidi nos compartió cómo disfruta de la danza más allá de este show: “No soy una bailarina profesional, pero si me encuentran en un bar o en una fiesta estaré bailando. Me encanta, no tiene que ser perfecto, es una expresión de alegría, como la comedia. Me encanta que conecta con la gente, es lo que hace. Es una forma humana de conectarnos, sin importa si somos buenos o malos. Es esa alegría, creo que todos podemos vincularnos con eso y bailar toda la noche. Es también un sentimiento, a mí me encanta pero nunca lo he dominado”.

¡Imperdible!

Estreno en E! Latinoamérica de “The Funny Dance Show”, lunes 11 de mayo, 22:50 horas.

JL