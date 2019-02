Los Panchos, boleros de oro

El romanticismo no caduca y para Gabriel Vargas, director de Los Panchos, este famoso trío es parte fundamental del romance tradicional que se transmite generacionalmente en México y que ha tomado al bolero como estandarte para la poesía hecha música.

En pleno festejo por 75 años de historia, Los Panchos llegan al Teatro Diana de Guadalajara para reencontrarse no solo con un público fiel hacia el género musical que profesan, pues también es la oportunidad de recordar a uno de los compositores más destacados del país: Pepe Guízar, emblemático jalisciense que dio vida a “Sin ti”, una de las letras más icónicas de este trío romántico.

“Es una época que no es olvidable, son canciones que se han quedado en muchas generaciones, se han quedado en el cariño y fuerza en el romanticismo. Hace 75 años, Los Panchos abrieron el camino a nivel mundial para el bolero y en Guadalajara ha habido grandes compositores como Pepe Guízar, que hizo uno de los temas más importantes de Los Panchos, es grandiosa”, afirma Vargas en entrevista.

Versos para la eternidad

Además, señala que el impacto que Los Panchos ha marcado en la industria musical es algo que pocas agrupaciones logran, y eso se debe a la honestidad, respeto e inocencia con las que interpretaron canciones que han enamorado a adultos y jóvenes por igual.

“La juventud tiene presente a Los Panchos y sus temas porque son versos bonitos. Nuestra música es cultural para todo el mundo, lo es tanto el bolero como el ranchero, y aunque quizá por momentos se ha olvidado ante nuevos ritmos que son pasajeros, pero el bolero siempre se ha quedado. A veces se escucha muy poco en la radio nuestra música y eso cambia las percepciones del público, no se trata de hacer música vieja, la música es música en donde esté. La música que no tiene un mensaje es la que no se queda”.

Puerto Rico en el corazón

Después de su presentación en Guadalajara, Gabriel Vargas destaca que el trío seguirá de gira por el país y de manera internacional, llegando a lugares como Puerto Rico, país al que guardan un cariño especial por el arraigo hacia el bolero y también por dar voz a Los Panchos en sus primeras etapas.

“Para nosotros Puerto Rico fue una sede cantista, de las primeras voces que estuvieron en Los Panchos son de ahí, este país tiene la esencia ‘panchista’ que hemos llevado por el mundo”.