“Hagamos un trío" en el Teatro Diana

Tres reconocidos personajes del bolero y la balada cautivarán a la audiencia del Teatro Diana con el espectáculo “Hagamos un trío”: Jorge Muñiz, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas unirán sus voces para llenar de romanticismo a quienes deseen gozar una noche bohemia en la que se evocará al amor y a la pasión, así como al buen humor, ya que los tres son maestros del escenario.

Para el público, ver a estos tres grandes en escena no solo será un agasajo en el sentido musical, también apreciará la amistad que los une. “Es cuando existe la química, es cuando digo, ‘son los hermanos que no tuve’”, comenta Carlos Cuevas en entrevista.

Durante la velada, los tres cantarán sus canciones, pero también unirán sus voces, la noche será redonda. “Habrá de todo, se va a escuchar bolero, balada, los éxitos de Pancho, los de ‘Coque’, los boleros tradicionales de Armando Manzanero, también los de Álvaro Carrillo, música ranchera recordando a Javier Solís”, detalla Cuevas, mientras que Céspedes afirma sentirse muy unido a la música de esta leyenda, “Javier Solís fue el primer ídolo que tuve en mi vida cuando yo era muchacho, yo estaba en Cuba y duró 20 años en radio, yo escuchaba a ese hombre y me enamoré de esa voz, también de él, pero cuando lo vi, era un poco feo (risas)”.

Ambos músicos recuerdan las grandes amistades que han forjado con otras estrellas; por ejemplo, Carlos con Edith Márquez, Rocío Banquells y Margarita “La diosa de la cumbia”; de hecho, Pancho cuenta que a él le gusta mucho Edith en todos los aspectos. También se acordaron de la amistad que los une con Gilberto Santa Rosa.

De voz en voz

Para Céspedes, la voz de Carlos Cuevas “tiene un timbre que lo puede utilizar para muchas cosas, pero para el bolero le ha impuesto un estilo, porque cuando se piensa en el bolero, se piensa en Carlos Cuevas. Él es una voz internacional del bolero porque también lo conocen mucho por Cuba y el resto de América Latina”.

En tanto, para Carlos, la empatía con su amigo es mucha. “Hablar de Pancho Céspedes es hablar de un personaje creado por él mismo, que nadie canta como él, si te pones a escuchar a todos los artistas que existen, nadie canta como Pancho, es más, no creo que alguien lo pueda imitar, hasta para los grandes profesionales de la imitación es muy difícil imitar a Pancho, él es único y cuando eres único, lo eres y ya. Y de ‘Coque’, a quien conozco desde chavo, tiene muchos éxitos, además es muy simpático, cuando está de buenas (risas), yo los quiero tanto y los quiero de corazón. Es admirable trabajar con ellos, les aprendo mucho”.

Una larga amistad

Céspedes y Cuevas hablan de la buena camaradería que hay entre el trío: ellos dos se conocen de hace casi tres décadas, mientras que “Coque” y Carlos son amigos desde que ambos tenían cerca de 16 años de edad.

“Yo conozco a Carlos desde hace 26 años, tengo 27 años que llegué a México, y en uno de los primeros lugares a los que yo fui, lo vi a él con ‘Coque’, porque los dos son pareja hace tiempo y yo soy el que viene a ser el trío, vine a desarrollarles su mente (risas)”, dice desparpajado Céspedes.

Cuevas, por su parte, admira mucho la trayectoria de sus compañeros: “Me siento muy a gusto con estos grandes personajes de la vida artística, todos los días se aprende algo nuevo; con estos hombres me divierto tanto, salgo de la rutina de cantar solo, de hacer mis shows y cuando me junto con ellos para mí es un recreo, es algo que gozo y me divierto tanto que ya no lo veo como un trabajo”.

